Rendhagyó állomásához érkezett a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Én zeném... sorozata. A vendég ezúttal a MOSTJÓ zenekar volt. Az együttes tagjai nemcsak beszéltek zenei irányzatukról, hanem be is mutatták. Néhány pillanat múlva a közönség is együtt zenélt az együttes folk és pop dallamaira, és igazi klubzene járta be a központ kiállítótermének minden egyes szegletét.

A vendég a MOSTJÓ zenekar volt (Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra)