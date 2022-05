Az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont Zemplényi Zsófia hegedű-diplomakoncertjének, melyre szép számban érkeztek a komolyzene komáromi kedvelői. Zsófia a komáromi zeneiskola után a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnáziumban érettségizett, végül felvételt nyert a Zeneakadémiára.

– Korábban az újságíró szakma is érdekelt, mellette szerettem volna hegedülni – mondta Zsófia. – Aztán mégis úgy alakult, hogy hegedűből diplomázom. Bár egyelőre nem tartom hivatásomnak a zenét, inkább életformának nevezném. Viszont érzem, hogy haladok a céljaim felé.

Az esten elhangzott Goldmark Károly A-moll hegedűversenyének első tétele, valamint Bach G-moll adagio című művéből is felcsendültek dallamok. Zsófia nemrégiben a budapesti Orfeo Zenekarban is játszhatott, de felejthetetlen élmény volt számára, amikor a MÁV Szimfonikus Zenekarral léphetett színpadra. Az alapdiploma megszerzését követően mesterképzésre szeretne jelentkezni, amelyet külföldön végezne el. Emellett továbbra is érdekli az újságírói pálya.