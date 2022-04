A Burschen Kapelle zenés reggeli ébresztőjével veszi kezdetét a sváb település nagy napja vasárnap. A sportpályán, a falumúzeumban és a tónál is lesznek programok. Délelőtt 10 órakor élményfőzésre, majd gyerekfocira várják az érdeklődőket, de lesz lufihajtogatás, íjászat és fogathajtó bemutató. Délután 3 órakor gyermek, ifjúsági és felnőtt néptánccsoporté lesz a színpad, de Molnár Alex harmonikás és a vértessomlói Haverock zenekar is fellép. Óriáscsúszda, kürtőskalács és vattacukor is várja a gyerekeket a falunapon.