Kerek évfordulóhoz érkezett a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár egyik sorozata: tíz évvel ezelőtt indult az „Én Zeném”. A születésnap apropóján Takács Tímea, az intézmény igazgatója volt a vendég, akinek 2012-es előadásában részletek hangzottak el Bakfark Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán műveiből. Ebből kiindulva tette fel első kérdéseit Körtvélyfáy Zoltán, a program főszervezője. Az előadó vallott az eltelt évekről és a megváltozott zenei stílusirányzatról is.

A zenei ízlésvilág a korral együtt halad és változik. Azonban a zene szeretete megmásíthatatlan, örök marad. Vannak műfajok, amelyek évtizedek óta kedvencek, és vannak olyan stílusok, melyek az embert érettebb korában ragadják el

– nyilatkozta az ­oroszlany.­hu-nak az előadó, aki szerint jelen van az életében a muzsika, ami sokszor a munkájában is tetten érhető.

Felcsendültek kedvenc rockdalai az Avantasia, a Lord és a Scorpions előadásában, továbbá a komolyzene két klasszikusa, Liszt és ­Bach szerzeménye is. A színes program négy korábbi oroszlányi vonatkozást is felvonultatott: az Európa nap, a magyar kultúra napja és Jerusalema össz­népi előadásával, valamint a Padlás című darab részletével, melyben a HeMo Színi Stúdió mellett a Szíjj Irma Kamarakórus is színpadra lépett. Meglepetésként a közönség érdekes összehasonlítást kapott a komoly- és könnyűzene ötvözéséből: hogy hangzik Smetana és az Accept, valamint Brahms és az Ossian.