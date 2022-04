Esztergályos Patrik világbajnok és ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző közösségi oldalán arról számolt be a minap, hogy technikai okokból az eredetileg tervezett május elseje helyett június 12-én szervezi meg ingyenes, jótékonysági motoros felvonulását és rendezvényét Tatabányán, a multifunkcionális sportcsarnoknál. Mint elmondta, Exatlon-pálya, exatlonosok, motorosok és egyéb programok is várják majd a gyerekeket, szülőket azon a napon, 14.00 órától. A legfrissebb hír szerint pedig a fiatal sportoló nagymamája is készül a rendezvényre, mégpedig horgolt szívecskékkel. A mama száz darabot már elkészített, hogy ezzel segítse a tatabányai kórházat, amelynek szülészeti osztályát támogathatják majd a résztvevők. Az ötezer forintos támogatójegyhez jár majd egy-egy horgolt szívkulcstartó, ezekre pedig már érdemes leadni a rendelést, akár Patriknál, akár az édesapja, Esztergályos Zsolt Facebook-oldalán. További részletek: kemma.hu.