A felújítás befejezése és a közterület átadása után részben egyirányúvá válik a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ előtt található útszakasz – közölte nemrégiben az önkormányzat. Mint arról korábban beszámoltunk, pályázati és önkormányzati saját forrásból valósul meg az útszakasz rekonstrukciója: a kivitelezés az ütemtervhez képest jól halad, sőt a járda és úttest felújítása mellett már növényeket is telepítettek, az Otthon térnél pedig néhány parkolóhelyet is kialakítottak.

A városvezetés most arra is felhívta a figyelmet, hogy hamarosan a forgalmi rend is változni fog, valószínűleg májustól a Deák Ferenc utcától a P+R parkoló fel egyirányúsítják a közlekedést. Ennek részben az az oka, hogy az említett szakaszon az úttest a korábbiról beszűkült és csak egy sávon férnek el a járművek. Az Otthon tértől, vagyis a József Attila Művelődési Háztól a Deák Ferenc utcáig továbbra is kétirányú lesz az útszakasz. Ezzel egy időben a Wesselényi utcai lakótelep belső úthálózata, illetve járdája is megújul.