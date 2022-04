Jankainé Szabó Szilvia, a DINPI látogatóközpont vezetője elmondta, hogy az egyes osztályok két-három órát töltöttek el a helyszínen, bejárták többek között a Strázsa-hegyi tanösvényt, madárgyűrűzésen vettek részt és nyolc természetismereti programot is kipróbálhattak. Az egyik asztalokra mikroszkópokat is kihelyeztek, így az érdeklődők többszörös nagyításban tekinthették meg egy szitakötő szárnyát, sőt élő rovarokat is megfigyelhettek. A Kökörcsin Nap egyik legizgalmasabb eleme a madárgyűrűzés volt: a felújított juhakolnál Barcánfalvi Péter természetvédelmi őr elmondta, hogy már reggel felállították a függönyhálókat a bokroknál, melyekkel mezei verebet, széncinegét, sőt még fenyves cinegét is sikerült befogniuk. A gyermekek az előadás és bemutató végén meg is simogathatták a madarakat.