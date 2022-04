Rising Károlyné polgármester és a Hagyományőrző Klub elnöke, Vörös Sándorné is köszöntötte otthonában Eigner Ferencnét, született Pillmann Katalint, aki 90 esztendővel ezelőtt született Várgesztesen, a család harmadik gyermekeként – számolt be róla a vargesztes.hu.

Rising Károlyné a falu nevében fejezte ki gratulációját. Elmondta: nagyon-nagyon szereti a gesztesi idős embereket a bölcsességükért, a jókedvükért.

Kati néni az elemi iskolát Várgesztesen végezte. Édesapját 11 évesen veszítette el. Cselédként dolgozott és kivette a részét a földművelő munkából is, amely a család megélhetését biztosította. 1952-ben ment férjhez Eigner Ferenchez, aki hétesztendőnyi szovjet fogságból érkezett haza. Közös életüket szorgalommal és kitartással kezdték, két gyermekük született, Ferenc és Tibor. Kati néni a Vértesi Erdőgazdaságban dolgozott, onnan ment nyugdíjba.

Párja 2016-ban elhunyt, és ma már testvérei sem élnek, a sors azonban némileg kárpótolta: két fia az évek során négy unokával és három dédunokával ajándékozta meg.