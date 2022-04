A Pro Dotis Egyesület, Tata Város Önkormányzata és Tata Város Diákönkormányzata (TAVIDÖK) Tatára hívta Debrecentől Sárvárig azokat a fiatalokat, akik az első Országos Diáktalálkozón képviselték városukat, iskolájukat, generációjukat.

A „Projektre fel” elnevezésű találkozó fő célja az, hogy a résztvevőket ellássa olyan gyakorlati ismeretekkel, amelyek segítségével képesek lesznek jól megalapozott és lendületes ifjúsági projekteket megvalósítani otthoni közösségeikben a projekttervezés képességének elsajátítása után. A programban koncertek, közösségfejlesztés és játékos tanulás is szerepelnek.

A városháza dísztermében rendezett megnyitón köszöntőt mondott Michl József polgármester, illetve Rigó Balázs, Tata ifjúságért felelős alpolgármestere, Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés alelnöke és Lőrincz Anita, a Pro Dotis Egyesület elnöke. A fiatalok Hadobás Zorka, a Peron Tehetségközpont tanítványa előadását is meghallgathatták.

Bejárták a vizek városát - Az idei Európai Ifjúság Éve ad apropót az Országos Diáktalálkozó megszervezésére. Az első napon a vendégek meglátogatták az Esterházy-kastélyt, a Kuny Domokos Múzeumot, valamint kisvonattal bejárták Tatát, az estét pedig a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központban töltötték, a Piarista Rendházban.

A megnyitón Michl József polgármester arra buzdította a fiatalokat, hogy jó közösségi projekteket, programokat álmodjanak meg a négy nap során. Olyanokat, amelyekben komfortosan érezhetik magukat és amelyek tovább viszik a közös értékeket is. Borsó Tibor a jó gyakorlatokra, és az egymástól való tanulásra hívta fel a figyelmet, hiszen közösségben alkotni, közösségi értékeket hordozni a jövőben is fontos lesz – számolt be a részletekről a tata.hu.