A Táncsics Mihály utcai épület ablakait is kicserélik, ezért a könyvtár felnőtt részlege keddtől május 2-ig zárva lesz. Közölték azt is, hogy a gyermekrészleg az említett időben is üzemel. Ezalatt az idő alatt lejáró kölcsönzési határidőket kérés nélkül is meghosszabbítják, a felmerülő késedelmi díjakat törlik.