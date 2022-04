A tárlatot megnyitó, és a kiállítás berendezésében is szerepet vállaló Kövesdi Mónika művészettörténész a helyszínen elmondta: – A kiállítás nemcsak azért érdekes, mert egy ismert, és nagyon szeretett, tisztelt tatai művész munkáit mutatja be, hanem azért is, mert a képek mellett szövegek, versek vannak a falakon.

Hozzátette: – Kerti Károly életműve nagyon érdekes kanyarokkal bontakozott ki, hiszen először restaurátor pályát kezdett el. Ő egy egészen különleges restaurátor, akinek a nevéhez igazi bravúros munkák kötődnek, példádul a lovagalakos kályha a várban. Kerti Károly György egy komoly betegség után változtatta meg az életét, és tulajdonképpen akkor kezdődött el festői és költői-irodalmi munkássága, melynek eredményeit a kiállítás is megmutatja.

Az eseményen közreműködött Petrozsényi Eszter színművész, valamint Hegedűs András, Györök Dóra és Bús Péter. A Református Gimnázium MIND Galériájában mintegy ötven alkotás látható a falakon – írja a tata.hu. A tárlat május 27-ig tekinthető meg, tanítási napokon 8 és 16 óra között.