Az eseményen Tóth Tamás Béla, a vendéglátó intézmény igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette, hogy hagyományteremtő jelleggel mostantól kezdve minden évben lesz saját ünnepségük, mellyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.

A műsor kezdetén Bordás Misi színész, a társulat tagja üdvözölte a résztvevőket, akik elsőként ifj. Johann Strauss: Éljen a magyar! című zeneművét hallgathatták meg. Ezután a Tihanyi-Tóth Csaba színész, a társulat igazgatója lépett a közönség elé, majd azt mondta: a magyar zene olyannyira világhírű, hogy nemcsak honfitársaink, hanem a külföldi zeneszerzők is szívesen merítkeznek belőle. A műsor során elhangzott a Nemzeti dal is – melyet Tihanyi-Tóth Csaba szavalt el – továbbá fellépett felesége, Bognár Rita énekes is, aki szintén ízelítőt adott a külföldön is jól ismert magyar virtusból.