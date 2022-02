Ezerötszáz négyzetméternyi homlokzatot, lábazatot és a födémet szigetelnek, kicserélik a régi ajtókat, ezzel minden nyílászáró korszerű lesz az épületben. A fűtést is modernizálják – a radiátorok és a csővezetékek is cserére szorultak már. A munkálatok során korszerűsítik a villamos hálózatot, elvégzik a belső festést, rendezik az udvart is. A következő hónapokban a hat csoportnyi gyermek a Sárberki és Szivárvány óvoda üres csoportszobáiban kap helyet.