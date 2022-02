A város vezetője megjegyezte: többen is felhívták a figyelmüket azzal kapcsolatban, hogy a szelektív hulladék havi egyszeri elszállítása problémákat okoz azoknak, akik környezettudatos módon, elkülönítve gyűjtik a valóban újrahasznosítható hulladékot. Éppen ezért egyeztettek a szolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Zrt.-vel a probléma megoldásának lehetőségeiről. A település hivatalos oldalán már elérhető a táblázat, amelyből kiolvasható, hogy az egyes körzetekben mikor jár a szelektív járat. Ezenfelül arra is felhívják a figyelmet, hogy az Árok utca 44. szám alatt kialakított gyűjtőhelyen lehetőség van a fentieken, tehát az újrahasznosítható csomagolási hulladékon kívül feleslegessé vált üvegek leadására is.

A tájékoztatóból kiderül, hogy a társasházakban élők részére továbbra is hetente egyszer keddi vagy pénteki napokon biztosítja a szolgáltató az elszállítást.