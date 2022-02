A lapot Ölveczky Gábor munkái díszítik, s indián költők versei mellett Csendes Toll írása is olvasható benne a Pannon indiánok olvasóélményeinek tükrében. Danyi Zoltán íróval, költővel beszélgetett ezt követően A rózsákról című regénye kapcsán. A Kivezetés a szövegből című esszékötetét Hamvas Béla regényeiről írta, később Hamvas levelezését és naplóit is gondozta. Prózai munkáiért 2009-ben az Irodalmi Jelen díjjal, 2016-ban Mészöly Miklós-díjjal jutalmazták. A dög­eltakarító című regénye németül is megjelent Terézia Mora fordításában.

A beszélgetés során a civilben rózsatermesztő író teljesen új megvilágításba helyezte a tövissel bíró virágokat. A virágkertészetet mindenki nyugodt tevékenységnek gondolja, de valójában nem az.

– A rózsa előbb vagy utóbb mindenkit felsebez, aki hozzányúl, a rózsákkal dolgozni pedig nem más, mint véres küszködés – mondta. Hozzátette, belső kényszer vezetett a mű megszületéséhez.