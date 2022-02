Mint ismert, a napokban az egyik dorogi közösségi oldal írta meg, hogy felszámolják a múzeumot és hogy nem tudják, mi lesz a sorsa a felfoghatatlan értékű relikviáknak. Hamar szóbeszéd tárgyává vált az állítólagos megszűnés híre, ám a városvezetés gyorsan reagált. Szekér Zoltán közölte, hogy a kiállításnak helyet adó helyiségek állapota leromlott.

Továbbá ismertette, hogy az elmúlt nyolc évben egyéni látogatóként kevesen tekintették meg a gyűjteményt és hogy a termeket elsősorban sportközösségek használták klubhelyiség jelleggel, és erre a funkcióra nagy igény mutatkozik a jövőben is. Az intézményvezető megjegyezte, hogy a helyiségek rendbetétele egyszerre városi és közösségi érdek is, a renováláshoz pedig katalogizálva, fotókkal dokumentálva kell összegyűjteniük a relikviákat. A bejegyzésből kiderül az is, hogy a felújításba, illetve az elképzelések megtárgyalásába bevonták a Dorogi FC és a gyűjtemény civil közösségi felelősét is. Szekér Zoltán tájékoztatása szerint az átalakítás után a gyűjtemény egy jelentős része átgondolt szakmai struktúrával, a kor igényeinek, funkcióinak figyelembevételével kerülnek majd vissza a korábbi helyükre.