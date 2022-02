A Mondóka és vers­mondó délelőtt elnevezésű program sikeres megszervezése és levezénylése Baranyi Beáta, a helyi Hétszínvirág Óvoda óvónője nevéhez fűződik. Az óvodapedagógus be is számolt az apróságok „közreműködéséről”, az aranyos előadásokról. Elmondta, hogy a nevelési programjuk szerves része a hagyományápolás. Már az is tradíció, hogy minden évben közösen ünneplik meg a magyar kultúra napját az intézményben.

Az óvoda közösségi oldalán már január elején meghirdették, hogy a szülők az említett fórumon online „benevezhessék” gyermeküket erre az eseményre.

– A kicsi gyermekek számára legkönnyebben a mesék, játékok, mondókák, versek, dalok világán keresztül közvetíthetjük kulturális értékeinket. Akinek a családjában, ismerősi körében van óvodás korú gyerek, az tudja, hogy milyen ügyesen tanulják meg a verseket, mondókákat és milyen aranyosan, jól adják elő – emelte ki Baranyi Beáta. – Ezúton is köszönet a szülőknek, hogy ilyen nagyszerűen felkészítették csemetéiket.

Forrás: Beküldött

A pandémia és a különböző légúti megbetegedések miatt – jó esetben – a beiratkozott gyerekek kétharmada jár oviba. Így örült a szervező a 14 jelentkezőnek is. Sajnos az előadás napjára a jelentkező apróságok közül többen is karanténba kerültek, így kilenc gyermek „műsorát” tekinthették meg az óvó nénik. Az „előadók” nagy izgalommal de bátran, lámpaláz nélkül mondták el az otthon megtanult verseket, mondókákat. A karanténba került gyermekek közül két kislányt videóüzenetben láthattak az óvoda közösségi oldalának tagjai.

A versmondó gyermekeket emléklappal, mesekönyvvel és csokoládéval jutalmazták. Tardos Község közösségi oldalán is óvodás, Olejnyik Luca szavalt a magyar kultúra napja alkalmából. Neki sem volt lehetősége „élőben” előadni a verset. Tartalmas és hangulatos dél­előttön vehettek részt az óvónők, dajkák és a gyerekek egyaránt, ezzel is ápolva a hagyományokat, megerősítve a gyermekekben a magyar kultúra értékei iránti tiszteletet. A gyerekek és az óvó nénik mellett a szülők is legalább annyira örültek ennek a programnak.

Harminchárom éve ünnepeljük Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját 1989 óta. Annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban – ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, továbbá erősítsük nemzeti tudatunkat, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.