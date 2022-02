Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság immáron kilencedik alkalommal hirdeti meg alkotói pályázatát az óvodások és iskolások körében. A bizottság az idén olyan alkotásokat vár, amelyeken az óvodások és az iskolások a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportosan elkészített egyéb kézműves alkotásokat várnak. Az iskolások három korcsoportban, hattól tíz éves, tizenegytől tizennégy éves, és tizenöttől tizennyolc éves korig pályázhatnak. Ők szabadkézi rajzot és egyéb kézműves alkotást is beküldhetnek, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg számítógépes programot is készíthetnek.

A pályaműveket április 30-ig lehet benyújtani, a járvány­ügyi helyzet alakulásától függően postán vagy e-mailen, előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport- és kategória-megjelöléssel a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2022 júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei és különdíjasai értékes nyereményeket kapnak. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2022” címet. Ezenkívül egy valódi tűzoltó-bemutató részese is lesz az adott oktatási intézmény. Azaz egy napra beköltöznek hozzájuk a lánglovagok. A tervek szerint várható füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi oktatás is.