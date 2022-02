A fejlesztés most Szőnyben, a Zsebibaba bölcsődében zajlott le, ahol a csaknem 20 millió forintos költségvetésből megvalósult játszóteret a jó idő beköszöntével, az átadást követően a gyerekek birtokba is vehetik.

A szakképzési centrum jóvoltából a Kultsár-szakközépiskola is nagy felújításon esik át, hiszen ebben az épületkomplexumban is egy mintegy 100 millió forintos beruházás folyik. A projekt többek közt az energetikai korszerűsítést, padlózatcserét, vizes­blokkok felújítását is magában foglalja. A Kultsár mellett az Alapy és a Széchenyi is fejlődik. Egy projektnek köszönhetően kifestették az Alapy tornatermét, valamint elkészült a helyiség teljes burkolatcseréje. A Széchenyi pedig egy védőfolyosóval gazdagodhatott, illetve zajlik az informatikai terem felújítása és az épület energetikai felújítása is.