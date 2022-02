A KomOn lényege, hogy Észak- és Dél-Komárom programjait összegyűjti, és egy helyről kínálja az érdeklődőknek. Eddig is több, a várossal kapcsolatos app is készült már, például a Camarum és a Zöld Komárom is letölthető az okostelefonokra.

Imázsfilmek is készülnek a városról, négy tematika alapján. Vizes, zöld-aktív, kulturális és általános témakörben, emellett egy tizenkét perces nagyobb film is lesz, amely az egész várost bemutatja. Egységes táblarendszer is készül, amely a turisztikai látványosságokat mutatja be, illetve egy szabadtéri Instagram-fotófal is, így az ide látogatók sok újdonsággal találkozhatnak majd.

Médiakampánysorozat is indul Komáromról, hogy még többen megismerhessék a kisvárost. A határon túl is népszerűsítik Komáromot, most Ausztriában élő csoportokat is megcéloztak, hogy megmutathassák nekik a települést.