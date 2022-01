A képviselők megszavazták, hogy karbantartás miatt július 25. és augusztus 12. között zárva tart majd a Brunszvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde. Az iskolai tornaterem felújítására korábban 20 millió forintnyi összeget nyert az önkormányzat, melyet 6 millió forinttal egészítettek ki. Pályázati és saját forrásból elkezdődött a terem külső homlokzatának felújítása, a belső világítás korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és a szaniterek felújítása.

A testület most arról tárgyalt, hogy három árajánlatot kérnek be a régi burkolatok cseréjével kapcsolatban, döntés pedig a következő ülésen születhet. A község vezetése szeretne pályázatot benyújtani a Tárna utca felújítására: ehhez azonban egy olyan határozat szükséges, ami tartalmazza az önerőt is, utóbbit viszont csak a beérkező árajánlat kapcsán tudnak majd meghatározni.