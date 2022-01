Alig maradt üres szék az előadáson, amelyet a Vértes Agorája hozott tető alá. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a művész műsora igazi „Hungaricum” a zenei palettán itthon és külföldön egyaránt. Az élő zene varázsa, a fellépők magas szintű szakmai tudása kellő garancia volt a kultúrszomj csillapítására. A zongoraművész egy vallomással kezdte fellépését.

Mint mondta, a pandémia 20 hónapos szünnapra ítélte a művészeket. Minden koncert elmaradt, így a turné tatabányai állomását is nagyon várta már Szentpéteri Csilla és bandája. Az előadó saját szerzeményekkel is készült. Például a Nyolcadik napon cíművel, amelyet a világjárvány ihletett és amelyet a tatabányai közönség vastapssal jutalmazott. A publikum heves reakciója később is megmutatkozott, a tőlük telhető legnagyobb jutalommal fogadták az újrahangszerelt zeneműveket. Érdekes élményt szereztek a klasszikus melódiák és a modern műfajok egyvelegei: Paganini, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Monti, Piazzolla, Chopin, Liszt dallamai jazz, latin, rock, salsa, valamint tangó „köntösben”.

Az est tele volt meglepetéssel. A művésznő színpadra szólította a tatabányai zeneiskola két pedagógusát, Nagy Ildikót és Weisz Pétert. Előbbi fuvolaművészként, utóbbi pedig gyönyörű csellójátékával színesítette a repertoárt. Rövid ízelítőt adott a Bányász Táncegyüttes utánpótláscsapata is. Bájosak voltak a Cinegék táncosai. A vendégprodukciók után ismét az est főszereplője következett. A színpadon a briliáns zongorajáték mellett gitárszólók, hamisítatlan, vérpezsdítő ritmusok fokozták a hangulatot, kiváló jazz- és rockzenészekből álló zenekar kíséretével. Az est nem várt fejleménnyel zárult: fontossá vált a koncert kezdetén kapott, számot rejtő szelvény. Szentpéteri Csilla kisorsolta a kulturális intézmény programjaira szóló éves belépő nyertesét.