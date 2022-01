Otthonában lányával fogadta a jókívánságokat és derűsen, szeretettel beszélt a családjáról, valamint arról, hogy korábban szívesen kertészkedett, a saját maga termelte paprikát értékesítette is. Várkonyi Boldizsárnét 90. születésnapján üdvözölte a város vezetője. Rajong a virágokért, így több csokrot is kapott ezen a jeles napon. A legszívesebben varrással és szókereső játékkal tölti az idejét, de főzni is nagyon szeret.