A 10–12 év közötti kisdiákok több fordulós, játékos versenyen ismerhetik meg szülővárosukat, környezetüket. Gyökereket kapnak, hogy tudják, honnan jöttek, s legyen hová visszatérniük, és szárnyakat, hogy merjenek nagyot álmodni és megvalósítani azt.

A megmérettetés hazánk 19 megyéjén és a fővároson túl 5 határon túli, magyarok lakta régióra, Erdélyre, Kárpátaljára, a Felvidékre, az Őrvidékre és a Délvidékre terjed ki. Megyénkben a verseny fővédnöke Hernádi Ádám polgármester, míg a mentora, Nagy Fruzsina turisztikai vezető.

A műveltségi verseny során legjobban teljesítő diák elnyeri a Megye KicsiNagykövete, a második és harmadik helyezett a Megye KicsiAttaséja címet, és ők képviselhetik megyéjüket majd az országos megmérettetésen.

– Több mint két éve született meg a program alapötlete. Kollégákkal, kedves ismerősökkel együtt kezdtünk el dolgozni a projekten. Körülbelül fél éve csatlakozott hozzánk egy rendkívül tehetséges, huszonévesekből álló csapat, a Jövőt Építők Generációja Egyesületének tagjai – mondta Strack Mária.

A diákok a március 28-áig tartó első fordulóban az Okos Doboz felületén oldanak meg feladatokat, és a száz legjobb eredményt elérő gyermek jut tovább a következő fordulóba.

– Nagyon reméljük, hogy április végén, május elején feloldják a korlátozásokat, ugyanis több személyes találkozót is tervezünk a kis versenyzőkkel, akikhez helyi hírességek is ellátogatnak majd. Elfogadta a meghívásunkat többek között Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is – jegyezte meg Strack Mária.