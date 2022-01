Dráfi Mátyás, a Komáromi Jókai Színház művésze pozsonyi középiskolai érettségije után került a komáromi Magyar Területi Színházhoz (a későbbi Jókai színház) 1959-ben, aminek 1969–1971. között igazgatója is volt. Hangjátékok, vers- és egyéb rádiós műsorok állandó közreműködője, kulturális műsorok műsorvezetője, előadóművészként is népszerű. Több énekes, verses hanghordozója is megjelent, valamint tucatnyi szlovák és magyar filmben is szerepelt.