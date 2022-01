A szervezők tolmácsolták: azért erre a napra esett a választás, mert Kölcsey Ferenc – a kézirat tanúsága szerint – 1823-ban ezen a napon fejezte be, tisztázta le a Himnuszt Szatmárcsekén. Az ünnep ötletét először Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben, majd a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén felhívást tett az emléknap megrendezésére. A nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, és a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.

Az esten felléptek a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai, valamint a Cseresznyék Amatőr Színtársulat, az immár nívódíjas és fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Langallik Néptáncegyüttes, Csikós Szabina, Baracs Gergő, Jung István, és a Pro Cantata Kórus is.