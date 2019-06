Vidék vagy nagyváros?

Tényleg olcsóbb az élet vidéken? Mennyivel?

Örökösen visszatérő kérdésnek számít már a vidéki élet és a nyüzsgő nagyvárosok közti dilemma. Nyilván sokat nyom a latba, ki hol nőtt fel, milyen környezetben töltötte a legmeghatározóbb éveit, de még ez sem elég nyomós érv az elköteleződés mellett. Két különböző ember ugyanazon okból kifolyólag pont az ellenkező döntés mellé teszi majd le a voksát, és ez így van rendjén. Mindenkinek megvan a maga ízlése, ahogy mindenkinek más lesz létfontosságú az életében – és ez akár időszakosan változhat is.

Egy igencsak jellemző struktúra alapján a gyerekek és az idősebbek jobban kedvelik a vidéki élet nyújtotta nyugalmat, szabadságot és természetközeliséget, míg az ereje teljükben levő fiatal felnőttek és felnőttek inkább vágynak a nagyvárosok pezsgésére, izgalmára. Persze amíg az ember a szüleivel él, nem sok beleszólása van a dologba, de elég hamar kialakul már a tinikben is a vágy, hogy elköltözzenek – vagy ne, ennek pedig legfőbb oka éppen a lakóhely nyújtotta lehetőségek megléte vagy hiánya.

Tehát mit érdemes figyelembe vennie egy fiatalnak vagy felnőttnek, amikor az élete bármely szakaszában lakóhelyváltáson gondolkozik? Összegyűjtöttünk pár igencsak meghatározó tényezőt, amit nem árt figyelembe venni, amikor a jövőnket tervezzük. Ha pedig egy másik személynek is van beleszólása a dolgokba, annál is inkább érdemes felkészülten a beszélgetés elé állni. Az igények felmérése és összeegyeztetése a biztos jövő alapja minden háztartásban. Legtöbbször pedig a kompromisszum nem is annyira elérhetetlen, mint gondolnánk.

Környezet és egészség

Az ember egyik legértékesebb része az egészsége, ez pedig számtalan kártékony tényezőnek van kitéve egy nagyvárosban. Kezdve a sűrű reggeli forgalomból adódó kipufogógáz okozta légúti szennyezéstől a barátokkal való mámoros májkárosodás különféle formáira való csábítás folytonosságán át a közúti balesetek megnövekedett számáig mondhatni mindenhonnan veszély leselkedik a gyanútlan városlakókra.

Nem elhanyagolható továbbá az sem, mennyivel kellemesebb érzést tud kelteni a természetben való séta, amire szintén kisebb esély van a nagyvárosok betontengerének közepette. Szintén ehhez kapcsolódik, hogy ha háziállat tartásán gondolkozunk, a nagyvárosokban sok helyen nem is engedik a lakásban tartásukat, így plusz költséggel kell számolnia azoknak, akik emiatt kényszerülnek a külváros kertes házaiba, megnehezítve az otthonkeresést is.

Munkahelyek, ingázás

Nyilvánvaló előnye a városnak, hogy sokkal több állás közül válogathatnak a munkakeresők, az oktatás is többszínű és magasabb színvonalú, azonban a legtöbb beltéri elfoglaltsággal jár. Alacsonyabb fizetésért, de természetközelibb élményekből válogathatnak a vidéken szerencsét próbálók, ahol az élet is kevesebbe kerül.

Sokan választják a köztes megoldást is, miszerint vidéken keresnek lakhatást, és minden reggel bejárnak a városokba dolgozni. Ez több időt vesz igénybe, azonban lehetővé teszi a vidéki élet integrálását is. Családosok körében ez igencsak népszerű választás, hiszen így a gyerekeknek lehetőségük van nyugodt, biztonságosabb körülmények között felnőni, és sok időt tölteniük a szabadban.

Stressz és túlvállalás

Habár több szórakozási forma érhető el a nagyvárosok forgatagában, annál több teendő is akad. Mielőtt észbe kapnánk, már el is múlt éjfél, és még minden nyitva van, hiszen az éjszakai élet még csak ekkor kezdődik. Habár praktikusak az éjjel-nappali boltok, hogy bármikor leugorhatunk egy karton tejért, még a tehenet sem kell megfejni érte, azonban a sűrű programokkal könnyen túlvállalhatjuk magunkat. A legtöbb városlakó fáradtan kel, nyűgösek napközben, és mindig zaklatottak, mert a következő teendőjükön jár az eszük, a lista pedig sosem ér véget.

Család és kikapcsolódás

Egy kisvárosban kisebbek a távolságok, és nagyobbak a lakások is, így a családi összejövetelek is kényelmesebbek, és kellemesebb hangulatúak tudnak lenni. A nagyszülők jelenléte mellett pedig akkor sem kell aggódnunk, ha megcsúszunk a munkával, hiszen lesz hova mennie a gyerkőcöknek iskola után.

A családi szórakozás is egyszerűbben elérhető és sokrétűbb tud lenni a természet közelségének hála. A legtöbb sport a szabadban is űzhető, a nagyvárosok edzőtermi rászorultságával ellentétben. Még egy egyszerű futóedzés is frissebb levegőn tudható le, nagyobb biztonságban, mint a város sűrűjében.

Otthonteremtés

Van, akinél a fent említett paraméterek a mérvadók lakáskeresésnél, azonban akad, akinél puszta anyagi korlátok döntik el a helyzetet. Márpedig a fővárosi és a vidéki városok között sokszor 50% különbözet figyelhető meg. Tehát míg egy lakás átlagos négyzetméterára Budapesten elérheti a 813 200 Ft-ot, úgy ugyanez vidéken maximum 3-500 000 Ft közé esik.

Akárhogy is, az otthonteremtés a legősibb tradíciónak számít, amiben rengetegen lelik örömüket, az anyagi helyzet pedig nagyban befolyásolja ennek eredményességét avagy gyorsaságát. Legyen szó akár egy vidéki kertes házról vagy egy budapesti apartmanról, a lényeg, hogy mindenki egyszerűen megtalálhassa a számára ideális otthont.