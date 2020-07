Vásárolj a SPAR online shopban és rendelésedet vedd át a tatabányai INTERSPAR-ban!

Már Tatabányán is elérhető a SPAR online shopjának Drive-In átvételi szolgáltatása. A város INTERSPAR áruházától idén július 2-ától már a webshopon keresztül is lehet vásárolni és az összekészített termékeket személyes átvétellel haza is vihetjük. A szolgáltatás ugyanazt a széles árukínálatot, ugyanazon az áron biztosítja, mint az áruházlánc bármelyik hipermarketje.

A SPAR beruházásaival arra törekszik, hogy a fogyasztói igényeknek a legmagasabb szinten megfeleljen és a számukra a lehető legrugalmasabb szolgáltatást biztosítsa. A vállalat tavaly május 6-án indította el a SPAR online shopot. A webshop és annak Drive-In átvételi lehetősége egyre népszerűbb Budapesten és közel félszáz környező településen. A bevezetés óta eltelt egy évben kiderült, hogy a Tatabányán is kimagasló igény mutatkozott a szolgáltatásra. A megyeszékhely hipermarket üzletének 2018-as újjáépítésénél a vállalat ezért isvette figyelembe, hogy az áruház alkalmas legyen ennek a vásárlási formának a támogatására. A tatabányai INTERSPAR idén nyáron induló új szolgáltatása tíz munkatárssal kezdi meg működését. Kényelmes és időtakarékos vásárlás Tatabányán is A pesterzsébeti, diósdi és a szentendrei áruházakban való bevezetést követően, a vásárlók 2020. július 2-ától a tatabányai hipermarketben is élhetnek a Drive-In átvétel lehetőségével. A webshopos árubeszerzés rendkívül kényelmes és időtakarékos megoldás. A vevők a SPAR online felületén egyszerűen összeállíthatják a kívánt termékek listáját, amit bankkártyával fizethetnek ki. Az üzlet munkatársai pedig összekészítik az árukat, amelyeket csak el kell hozni a Drive-In pontból – így még az autójukat sem kell elhagyniuk. Személyes átvétel heti hat alkalommal és aznapi áruátvétel először Tatabányán A tatabányai hipermarketben a személyes áruházi átvételt biztosító új Drive-In szolgáltatás során a vásárlók heti hat napon keresztül, hétfőtől péntekig 10 órától 20 óráig, szombaton pedig 10 órától 18 óráig kétórás idősávokban vehetik át az online leadott rendeléseiket.

A személyes átvétel az első hónapban 1 forint, később pedig 150 forint költséggel jár, míg 25 000 forint feletti rendelés esetén a szolgáltatás ingyenes. Elsőként Tatabányán válik elérhetővé a SPAR online shopból való vásárlás során az úgynevezett aznapi áruátvétel: amennyiben a vásárló délelőtt 10 óráig leadja megrendelését, akkor még aznap, 14 óra után át is veheti azt. A tatabányai INTERSPAR Drive-In átvételi pontját a következő módón lehet megközelíteni: a Győri útról a hipermarket fedett parkolójába kell behajtani, az utat táblák mutatják az autóval érkező vásárlóknak. Széles áruválaszték az online shop kínálatában is Az online shop széles kínálatában majdnem minden termék szerepel, ami kapható egy INTERSPAR hipermarketben is, és azzal azonos árakon szerezhető be a mintegy 20 ezer árucikk. A szolgáltatás bármilyen platformon elérhető: okostelefonon, tablet eszközökön és asztali számítógépeken is. További információ: www.spar.hu/onlineshop