Új robottal bővült az Edutus Egyetem laboratóriuma a Coloplast jóvoltából

Beüzemelésre került az a YAMAHA YK-600X típusú oktatórobot, melyet a Coloplast Hungary Kft. ajánlott fel az Edutus Egyetem Műszaki Intézete számára.

Ezzel a robottal tovább bővült az intézet robotikai oktatósora, melynek segítségével a mechatronikai mérnök hallgatók magas színvonalú gyakorlati oktatásban részesülhetnek.

Ez a projekt lehetővé teszi továbbá, hogy a mechatronikai mérnök hallgatók az iparban ténylegesen használt robotokon ismerhessék meg a programozás alapjait. Ezáltal olyan korszerű tudást kaphatnak az egyetemen, melyet a munkaerőpiacon is hasznosítani tudnak.

A robotika oktatása kiemelten fontos szerepet tölt be az ipar szempontjából is, hiszen az automatizálás térhódításával egyre több szakemberre van szükségük a cégeknek. A Coloplast Hungary Kft. és az Edutus Egyetem együttműködése hosszú távon is támogatja ezt a folyamatot – a vállalat rendszeresen nyújt munkalehetőséget gyakornokok számára. A Coloplast számos elismert kollégája kezdte karrierjét a cégnél tanulóként.