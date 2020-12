Új innovációs laboratórium Tatán

Nemrégiben egy jelentős, határon átnyúló gazdaságfejlesztő projekt indult régiónkban. A TAPE Novum Danuvium elnevezésű innovációs program irányítója a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC), mely térségünk magyarországi és szlovákiai városait tömöríti. Az átfogó projekt fő célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása, továbbá a kis- és közepes vállalkozások támogatása a termékfejlesztésben, illetve a digitalizáció terén – tehát az Ipar 4.0 segítése. Az átfogó program több alfejezetre bomlik, melyekbe a Duna magyarországi és szlovákiai oldaláról is bekapcsolódnak partnerek: vállalkozások, intézmények, iskolák, önkormányzati szervek. Két innovációs központ is létesül, az egyik Észak-Komáromban, a másik Tatán – utóbbi a Fogaskerékgyár Kft. irányítása mellett részlegesen megkezdte működését.

A tatai Fogaskerékgyár Kft. az autóipari vállalatok infrastrukturális fejlesztését célzó alprojekt vezető partnere. Tekintettel arra, hogy az autóipar – napjaink gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően – alapvető átalakulás előtt áll, a helyi beszállítókat képessé kell tenni arra, hogy proaktív módon reagáljanak a piaci szükségletekre, gyorsan tudjanak célba venni piaci réseket újonnan kifejlesztett termékekkel és szolgáltatásokkal, továbbá együttműködések kialakítása révén teljesíteni tudják a magas szintű beszállítói követelményeket.

Kiemelt cél az is, hogy szorosabbá váljon az oktatási intézmények és a régió autóipari vállalatainak együttműködése, ami által biztosítható a munkaerő-utánpótlás, elsősorban a magas hozzáadott értékű terméket gyártó munkahelyek vonatkozásában.

A célokkal összefüggésben a Fogaskerékgyár Kft. egy innovációs laboratóriumot alakított ki Tatán, egy 336 négyzetméteres felújított épületben. A laborba két nagy értékű, korszerű megmunkáló gépet telepítettek: egy OKUMA MULTUS U3000 1SW1000 ellenorsós, multifunkciós eszterga berendezést, valamint egy OKUMA GENOS M460V-5AX szimultán 5-tengelyes megmunkáló központot. Korszerű és modern vezérlésüknek, beállított programjainak, a tervezőprogrammal való kompatibilitásuknak köszönhetően a gépekkel nagy pontossággal és hatékonyan lehet fémipari termékeket, alkatrészeket legyártani.

A gépek által biztosított technológiai hátteret egészítik ki a projekt következő részeiben beszerzésre kerülő ellenőrző- és mérőeszközök, valamint a gyártást előkészítő tervező munkaállomások. „Itt a potenciális együttműködő partnereink saját maguk megtervezhetik termékeiket, illetve természetesen vállalkozásunk is segítséget nyújt ebben az együttműködés során. A terméket a már említett gépeken készítjük el, és a szomszédos helyiségben elhelyezésre kerülő mérőeszközökkel ellenőrizzük le. Bízunk benne, hogy a térségben működő fémipari vállalkozásoknak kellő szakmai hátteret vagyunk képesek biztosítani elképzeléseik megvalósításához“ – mutatta be a labor működését Kovács Tibor, a tatai vállalat ügyvezető igazgatója, hozzátéve, a projekt során a megfelelő szakképesítéssel, szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező munkaerőképzést is kiemelten fontosnak tartják.

„A magas szintű szakismeretekkel rendelkező tervező mérnökökből, gyártási technikusokból, forgácsolási szakemberekből nagy a hiány jelenleg a munkaerőpiacon. Feladatuk rendkívül összetett, hiszen a bonyolult gyártási, technológiai ismereteken túl magas szintű programozási ismeretekkel is rendelkezniük kell. A szakképzési intézményekkel tervezett együttműködésünk számtalan új utat nyithat a sokrétű szakmai ismereteket elsajátítani vágyó tanulók előtt. Reményeink szerint a modern felszerelés és gyártási technológia felkelti a legtöbb szakmabeli iskolás érdeklődését a terület iránt, és megmutatja számukra, hogy a magasabb szaktudás nem csak érdekesebbé és változatossá teszi majd későbbi munkájukat, de megbecsülést, karrierlehetőséget és megfelelő jövedelmet is nyújthat eljövendő életükhöz“ – mondta el a Fogaskerékgyár Kft. ügyvezető igazgatója.

A berendezések nagy segítséget jelenthetnek a térség vállalatainak. Egy-egy kisebb autóipari vállalat, beszállító ugyanis önerőből valószínűleg nem lenne képes ilyen nagy értékű gépeket vásárolni pusztán termékfejlesztés céljából, a labor gépeit azonban elérhető áron bérelhetné ki. Itt legyárthatná egy-egy alkatrész prototípusát azelőtt, hogy belefogna a tömeggyártásba.

Az innovációs program teljes költségvetése 2,7 millió euró, ebből 2,3 millió euró az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretében megítélt uniós támogatás. Ezen belül a Fogaskerékgyár Kft. irányítása mellett zajló AUTOTECH INFRA című fejezet teljes költségvetése csaknem 535 ezer euró, melyből 455 ezer euró meríthető az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA). A Fogaskerékgyár Kft. teljes költségvetése csaknem 396 ezer euró, ebből 336 ezer euró az ERFA támogatás. Ezen felül a cég több mint 100 ezer euró önrésszel járult hozzá a gépek megvásárlásához.

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.