Tovább épül Kecskéd

Eredményes ciklusról számolt be Grúber Zoltán polgármester, az elmúlt négy évet illetően. Az önkormányzatnak sikerült megvalósítania részint előre tervezett, részint időközben szükségessé vált feladatokat.

Miként jellemző az eltelt időszakra, úgy az idei évre is: Kecskéd költségvetése stabil, intézményeinek és szervezeteinek működése a lakosság megelégedettségét eredményezték.

– Jelentős adóbevételek hiányában is sikerült egyensúlyban tartanunk költségvetésünk bevételi és kiadási oldalát – mondta a településvezető. Hozzátette: a beruházások döntő többsége a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból valósult meg, amik előnye, hogy 100 százalékos támogatottságúak, vissza nem térítendőek. – Összesen 630 milliót fordítunk fejlesztésekre – összegezte Grúber Zoltán. Gondolt itt az 50 millió forintból megújult orvosi rendelőre, továbbá az általános iskola csaknem 100 millió forintos energetikai fejlesztésére.

Civilek alkotják a település motorját Szemmel láthatóan megnőtt az építkezési kedv. Az elmúlt időszakban a Fellner Jakab és a Kertalja utca is benépesült, sikerült az utakat is aszfaltoznunk, mindkét helyre zömmel fiatal családosok költöztek. Grúber Zoltán mindezek mögött a település rendkívül kedvező adottságait látja. Szerinte kiváló közösséggel megáldott és földrajzi valamint közlekedési szempontból is kiemelendő települést vezet. Mindemellett – hangsúlyozta – a civil szervezetek és egyesületek működési és erkölcsi támogatása sem maradhat el. Köztudott, hogy ők alkotják a kétezer lelkes falu motorját. A teljesség igénye nélkül, az önkéntes tűzoltók, a lovas baráti kör tagjai, a dalárdások, a néptáncosok, a nyugdíjasklub, a horgász-, a sport- és az íjászegyesület valamint az egyházközség.

Végül, de nem utolsó sorban arra a 478 milliós összegű konzorciumra, ami Oroszlány, Kecskéd és Környe közötti kerékpárút létrejöttéhez szükséges. A kerékpárút félig elkészült: a belterületi szakaszon végig, de a külterületen még zajlanak a munkálatok. Az önkormányzat reméli, hogy nyár végére már átadható lesz az út és birtokba vehetik a biciklisek.

Bőven akadnak még tennivalók

A fejlesztések sorrendjében prioritást élvező bölcsőde kialakítása és az óvoda belső felújítása mellett konkrétum is elhangzott. Az orvosi rendelő mellett található szolgálati lakás felújítása, valamint a kerékpár­út megfelelő karbantartásához szükséges nagy teljesítményű takarítógép vásárlása. Tervben van az általános iskola és a sportpálya közötti utcarész „rendezése”, újabb parkolók kiépítése, ami természetesen a falu más részein is ugyanolyan fontos feladat. Mindez, pályázati források igénybevételével történne. Az önkormányzat eddig is igyekezett minden lehetőséget megragadni és támogatást felhasználni a település folyamatos fejlődése és fejlesztése érdekében. A későbbiekben is arra törekednek, hogy ez a racionális gazdálkodás töretlenül jellemezze Kecskédet.