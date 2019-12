Tatabányai Erőmű Kft. karácsonyi ajándékai

Többek között egy másfél millió forint értékű játszóteret adományozott a Tatabányai Erőmű az Éltes-iskola részére.

– A lehetőség egyben felelősség is, vagyis, ha tudunk segíteni, akkor kötelességünk is megtenni azt. A Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola régóta a szívügyünk. Az intézményben lelkiismeretes, elhivatott és hozzáértő pedagógusok dolgoznak, nemes ügyet szolgálnak, nehéz munkát végeznek, és hozzánk hasonlóan a jelenben is mindig a jövő lehetőségeit kutatják – dr. Sámuel Emese gondolatait tolmácsolva kezdődhetett az Adventi ablaknyitogató ünnepségen, a Tatabánya Erőmű Kft. részéről történő 1 500 000 forint értékű játszótér adomány ünnepélyes átadása.

Az iskola fejlesztési tervei megalapozottak, kéréseik indokoltak, ezért az Erőmű mindig szívesen segít az Intézménynek. Áprilisban például egy Vimec T-09 típusú lépcsőnjáró berendezést adtak át, amit örömmel tettek, mert fontos, hogy esélyt biztosítsanak azoknak a gyerekeknek, akiknek az élet sokszor nagyobb küzdelmet jelent, mint teljesen egészséges társaiknak.

Minden évben karácsonyfával, szaloncukorral járulnak hozzá az iskola ünnepségének emlékezetes megrendezéséhez is. dr. Sámuel Emese Szenti Tibor etnográfus, író gondolatának igazságát idézi: „Ne vigaszt nyújtsunk, hanem segítsünk. A vigasz olcsó ajándék, a segítség fontos kapaszkodó.”

A Tatabánya Erőmű Kft. ezúton is elismerését fejezi ki az intézménynek, hogy bővíti a szolgáltatásait és kapacitásait, újabb korosztályra terjesztve ki gondoskodásának hatókörét. Az Erőmű társadalmi felelősségvállalása itt még nem ért véget. December 18-án a Társaság képviselői a VI-os telepen lévő Rét utcai óvodások részére vittek kültéri játszóeszközöket. A gyermekek csillogó szemekkel, kíváncsi tekintetekkel fogadták a vendégeket, akik hatalmas papírdobozzal érkeztek az óvoda bejáratához.

Az ajándékdoboz 7 db kismotort, 3 db futóbiciklit rejtett, melyet a kisgyermekek énekekkel, versekkel köszöntek meg. A Tatabánya Erőmű Kft. ügyvezetése a pedagógusok részére is vitt ajándékot, ugyanis dr. Sámuel Emese ügyvezető asszony, az ajándékok átadását követően kifejtette szándékát, miszerint az Intézmény örökbefogadását kezdeményezik.