Számos beruházás valósult meg Mocsán

Évről évre egyre több fejlesztést és beruházást valósít meg az önkormányzat, amely mind a településen élők mindennapjait szolgálják. Amit fontos kiemelni, hogy mindezeket pályázati forrásból, valamint önerőből, hitel nélkül valósította és valósítják meg.

2010-ben, amikor polgármester lettem, mínusz 25 millió forint volt a költségvetés hiánya, azonban, ha a mostani egyenleget nézzük, csaknem 40 millió pluszban van a település – mondta Marschall Ferenc polgármester. Hozzátette: mindezt úgy érték el, hogy számos önerős fejlesztést valósítottak meg a településen, rengeteg pályázatot nyertek el és közben hitel nélkül működik a község.

Megszépül az óvoda, bölcsőde épül

Egy pályázatnak köszönhetően már korábban meg­szépült a Mocsai Kiscsillag Óvoda kerítése és új játékokkal is bővült az intézmény udvara, mintegy 10 millió forintból. Jelenleg is zajlik az intézmény energetikai korszerűsítése, amelynek köszönhetően, csaknem 25 millió forintból homlokzati és födémszigetelés, valamint a régi ajtók, ablakok cseréje valósul meg. Hamarosan kötelezően ellátandó feladat lesz a település számára a mini bölcsődei férőhelyek kialakítása.

Az önkormányzat már kész tervekkel rendelkezik, és a közeljövőben megkezdődhet az óvoda mellett, egy régi épületrész elbontása után, egy teljesen új, modern, hét férőhelyes bölcsőde megépítése, amely a későbbiekben bővíthető lesz.

– Úgy érzem, hogy ez egy nagyon komoly eredmény – emelte ki a település vezetője. Kitért arra is, hogy sok munkával és lemondással járt ez és a polgármesteri hivatal dolgozóinak segítségével, a közös gondolkodással, sikerült idáig eljutniuk. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően csaknem 130 millió forint érkezett Mocsára.

– Ebből zajlik az orvosi rendelő és óvoda felújítása, valamint folyamatban van a csapadékvíz-elvezetés megvalósítása is – mondta a polgármester, aki ezúton is köszönetét fejezi ki Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének és dr. Juhász Jánosnak, a Területfejlesztési Kft. vezetőjének, hogy közös gondolkodással ezeket a pályázatokat Mocsán megvalósíthatják. Marschall Ferenc elmondta, hogy emellett megvalósult a polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréje, megújultak a vizesblokkok és klímaberendezéseket is felszereltek, valamint 32 millió forintot nyert az önkormányzat az óvoda főzőkonyhájának korszerűsítésére, amelynek kivitelezését nyárra tervezik.

Megújul a szennyvíztisztító is

Az európai uniós csatlakozással vállalt környezetvédelmi derogációs kötelezettségnek tesz eleget Mocsa a szennyvíztisztító telepének fejlesztésével, amely egy elnyert KEHOP pályázati támogatás 360 millió forintos összegből valósul meg. Ezzel a beruházással végleg megoldódik a szennyvízkezelés gazdaságtalanságának problémája is a községben. Régi álma a településen élőknek, hogy tornaterem épüljön, hiszen fontos, hogy a térségben az iskolák megközelítően azonos tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezzenek. Úgy látszik, hamarosan beteljesülhet az álom, ugyanis nemrég döntés született a Tatabányai Tankerületi Központ mellett működő Tankerületi Tanács ülésén, hogy Súr és Bakonysárkány mellett itt is tornaterem épülhet.

A polgármester kitért arra is, hogy még rengeteg feladat áll az önkormányzat előtt. Ahhoz, hogy a megnyert pályázatok megvalósulhassanak, a jegyzőnek és az általa vezetett hivatal dolgozóinak, a képviselőknek és a polgármesternek a közös munkája szükséges.