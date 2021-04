Suzukisnak lenni jó – a Magyar Suzuki régen és most, munkavállalói szemmel

Mi a titka a Magyarország legnépszerűbb új személyautóját gyártó Magyar Suzukinak?

Mintegy 3,6 millió Suzuki készült Esztergomban a vállalat három évtizeddel ezelőtti megalapítása óta, olyan munkavállalók kezei által, akik sok esetben szinte családként tekintenek a Suzuki közösségére. Jelenlegi munkatársai közül többen is vannak, akik már 30 éve, a kezdetektől fogva erősítik a Suzuki csapatát. Munkavállalóinak és partnereinek köszönhető a vállalat 30 éves töretlen sikere. Milyen értékeket képvisel az esztergomi Suzuki? Milyennek látják a vállalatot a régi és az újabb kollégák?

Stabil, megbízható munkáltató

A Magyar Suzuki az elsők között hozta vissza Magyarországra az autógyártást a rendszerváltás után 1991-ben. 1992-ben még 1000 darab Suzuki modell készült Esztergomban egy év alatt, ma már hozzávetőlegesen 700 darab gördül le átlagosan egy nap a gyártósorról. Néhány kolléga az összes esztergomi Suzuki gyártásában közreműködött akár a gyártósoron, akár az irodában végzett munkájával.

Dohos Andrea például a Magyar Suzuki 1991. június 1-i megalakulása óta tartozik a vállalat kötelékéhez és jelen volt már az alapkő letételénél. Átélte, amikor legördült a legelső autó a gyártósorról, majd a százezredik esztergomi Suzuki elkészülésénél és tavaly a 3,5 milliomodik autó ünneplésén is ott volt. Véleménye szerint „A Suzuki a kezdetektől fogva megbízható, stabil cég, mely támogatja munkatársait, ami manapság kiemelkedő jelentőséggel bír”. Az esztergomi üzemben ma már közel 2800 kolléga és 770 robot vesz részt a gyártásban.

A Suzukinál mindenki ugyanolyan értékes

A Suzuki változatos karrierlehetőségeket kínál, sokszor új utakat nyitva akár teljesen más területről érkező kollégák számára is. Kovács Zsófia például 5 éve került a Magyar Suzukihoz diákmunkaprogram keretén belül, egyetemi képzésének megkezdése előtt. Ekkor még óvónőnek készült, fél év gyakornoki munka után végül a Suzukinál helyezkedett el főállásban. Egyetemi tanulmányai során HR irányba képezte magát tovább, ma is ezen a területen erősíti csapatát. Jelenleg is több nyitott pozíció várja az új szakemberek jelentkezését.

„A japán munkakultúrában a csapat és a csapatérdek az első. Japán kollégáim által értettem meg, hogy a vezető nem olyasvalaki, aki kiemelkedik a többiek közül, hanem olyan szakember, aki a közösséget szolgálja. Ez a mentalitás teszi az embert hiteles vezetővé” – vallja Dr. Fejesné Gyurján Ildikó HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgató, aki 1997-ben az akkori japán pénzügyi vezető mellett kezdte karrierjét a Suzukinál. 24 év elteltével is úgy érzi, mindig van lehetőség a fejlődésre, az új dolgok megismerésére.

A cél közös: a vásárlók elégedettségének biztosítása. Ezért dolgozik az összes kolléga a vállalatnál és ebben mindenkinek megvan a maga szerepe. Egyik feladat sem fontosabb a másiknál, és egyik nélkül sem működne a teljes egész. Végzettségtől és előélettől függetlenül, az itt nyújtott teljesítmény alapján tud mindenki előre lépni.

Szakmai szabadság és folyamatos kihívások pályakezdőknek is

„A Suzukinál egy állandó fejlődés, fejlesztés zajlik a mindennapok szintjén. Ez a stabilitás mellett folyamatosan friss szakmai kihívásokat is nyújt – fogalmazza meg gondolatait Winiarczyk Tamás gyártósorfelelős termelési mérnök. Bármely területtel kapcsolatosan hozhatunk új technológiai megoldási javaslatot, ötletet, amelynek megvalósítása is hozzánk tartozik, így a sajátunkon túlmenően más terület specialistáivá is válhatunk. Ha van egy jól alátámasztott szakmai ötletünk, akkor gyakorlatilag szabad kezet kapunk a megvalósításához”.

A vállalatnál azt is tudják, hogy a jelentkezőkben és a már ott dolgozó kollégákban is számos potenciál rejtőzik, ezért ezeket már akár a gyakorlati programok alatt is igyekeznek feltérképezni. Elek Bendegúz szerviz tréner például 2016-ban még mérnök hallgatóként egy gyakorlati képzés keretében ismerkedett meg a Suzukival, mely során az Emissziós laborban próbálhatta ki magát. Későbbi munkakeresése során a vállalat is támogatta abban, hogy a személyiségéhez leginkább illő pozícióban helyezkedhessen el. Ma már hozzávetőlegesen 190 szerviz és több mint 700 szerelő folyamatos képzéséért felel Magyarországon és a környező országokban. Bár munkája a tréningezés, mégis ő maga is úgy érzi, hogy itt minden nap valamilyen új ismeretre tehet szert: „hatalmas öröm számomra, hogy globálisan átláthatom az autók működését. Pontosan azzal foglalkozom, ami iránt középiskola óta érdeklődöm. Most pedig gyakorlatilag minden egyes új modellünkkel kapcsolatban kapok egy új oktatást. Folyamatosan érnek az új impulzusok, új kihívások egy olyan területen, amit szeretek.”

Iskolában nem tanulható, megkülönböztetett technológia megismerése

Az autógyártás speciális terület, a Magyar Suzuki pedig kezdettől fogva teljeskörű gyártótevékenységet folytat Magyarországon. Ez nagyfokú szervezettséget és precizitást igényel. Tóth Tamás, az összeszerelő üzem vezetője számára ez az ideális vállalati működés. „Mérnök emberként – nyugodtan mondhatjuk –, „kocka” típusú ember vagyok, ezért a Suzuki szisztematikus, összeszedett működése azonnal megragadott. Ami másoknak elsőre kötöttségnek tűnhet, számomra rögtön egy csodálatra méltó rendszer volt” – mondja.

Kocsis József, a Minőségbiztosítási osztály operatív igazgatója 1992 óta tagja a Suzuki-közösségnek, a hosszú évek során megismerte az autógyártásban rejlő izgalmas lehetőségeket és magába szívta a speciális szakmai tudást. „A Suzukinál az ember szakmai szabadságot tapasztalhat. Egy adott kereten belül szabadon mozoghatok, nem kell 100%-ban bevett dolgokat követni, ha igazolható, hogy eltérő megközelítéssel is jó, sőt, talán jobb lesz az eredmény. A Suzuki remek lehetőség azoknak, akik valami különlegesre, a megszokottól eltérőre vágynak. A miénk egy rendkívül speciális tevékenységi körrel járó terület, a szükséges tudást valójában munka közben szedik fel a munkatársak – a kollégákkal sokszor oktatási központnak is hívjuk a Magyar Suzukit.”

A fejlődés folyamatos a vállalatnál, így mindig van mit tanulni. „A legnagyobb változásokat egy-egy új modell bevezetése során mindig a modernizáció, a fejlesztések és a robotizáció jelentik. A modellevolúció során egyre több gyártási folyamatot automatizálunk, az új modellek és a gyártáshoz szükséges új alkatrészek és technológiák ezt szükségessé is tették. Míg eleinte kisebb autókat (Swift, Ignis, Splash) gyártottunk, fokozatosan átálltunk a nagyobb modellekre (SX4, Vitara, SX4 S-CROSS), az elmúlt évek elektrifikációs törekvéseinek köszönhetően pedig egyre több elektromos technológiát és eszközt építünk be a termékeinkbe” – mutat rá Novák Gyula termelési igazgató.

Milyen a Suzuki csapat és mire a legbüszkébb?

Mit ad a Suzuki? Varga Zsolt, Unit Leader szerint: „Jövőképet, biztos munkahelyet, megbízhatóságot – és persze a csapatot. Úgy jövök be minden nap, hogy jó csapattal dolgozhatok. Szerintem ez az egyik legfontosabb. Ahhoz, hogy valaki hosszú távon megtalálja a számításait, szükséges, hogy jókedvet, feltöltődést is leljen munkájában. Ebben sok munka van. Voltak persze nehéz időszakok, de a kollégák összetartásának köszönhetően mindig átvészeltük.”

Kovács Zsófia az alábbiakkal egészíti ki Varga Zsolt gondolatait. „Hatalmas nyugalmat és biztonságot nyújt számomra a kollégák bátorítása és hogy tudom, együtt, bármit képesek vagyunk megoldani. A segítőkész és együttműködő csapatot érzem a Magyar Suzuki legfontosabb értékének.” Ezek inspirálják az új munkatársakat is, akik gyorsan beilleszkednek ebbe a környezetbe.

Sokan úgy vélik, a Magyar Suzukinál elhelyezkedni presztízsértékű. Így gondolja Lőrinczy Katalin is, aki szintén a kezdetek óta a Suzuki munkatársa. „Mindenki hanyatt esett a hírtől, amikor 25 éve elkezdtem a Suzukinál dolgozni. Igazi kiváltságnak számított, ha valaki be tudott kerülni a céghez, ugyanis ez már akkor sem volt egyszerű feladat – és szerintem ez az érték máig megmaradt.” Sok esetben családon belül többen is itt találják meg a hivatásukat és válnak a Suzuki-család tagjává.