Soha nem volt még ilyen könnyű az otthoni körömápolás!

Mindegy, hogy állásinterjúra vagy randizni megyünk, hogy régi jó barátainkkal vagy új ismerősökkel találkozunk, mindig fontos, hogy környezetünk milyen képet alkot rólunk, legyen az az első vagy a századik találkozás.

Az első benyomást pedig elsősorban megjelenésünkkel tudjuk javítani vagy éppen rontani – ha ápoltan, alkalomhoz illő öltözékben és frizurával jelenünk meg, biztosan pozitív véleményt alkotnak majd rólunk. Ebben a kérdésben körmeink ápolása éppoly fontos, mint megfelelő hajviseletünk és ruházatunk kiválasztása.

Persze nem csak mások kedvéért járunk mani- és pedikűröshöz, hiszen önbecsülésünkön is rengeteget tud javítani egy szépen elkészített nailart, ráadásul értékes időt tölthetünk el így saját magunkkal. Naturális japán-, vagy kifinomult francia manikűr, merész mintás műkörmök vagy egyszerű púderes lakk, mindegy, ha látszik, hogy időt és energiát fektettünk kezünk és lábunk ápolásába, biztosan pozitív fogadtatásban részesülünk.

Noha a szalonok árai elég borsosak, és időpontot is igencsak nehéz szerezni, szerencsére minden eszközt és millió féle lakkot, csillám- és sellőport, matricát és pecsétet megvásárolhatunk már az otthoni körömápoláshoz. Pofon egyszerűen beszerezhetjük a komolyabb eszközöket is, a Ballvin.hu kínálatában több ilyen, körömápolással kapcsolatos terméket is találunk.

Ha szívesebben foglalkozunk körmeinkkel inkább otthoni környezetben, a körömlakkok mellől nem hiányozhat eszköztárunkból egy professzionális körömcsiszoló gép sem. Az otthoni körömcsiszolás és műkörömépítés elengedhetetlen eszköze, mely szabályozható fordulatszámmal és változtatható forgási iránnyal teszi könnyebbé a manikűrözést. A hozzá tartozó csiszolófej készlettel pedig a legkülönfélébb munkákat is elvégezhetjük, a nagyobbaktól

az egészen kifinomultakig. Az otthoni mani-pedi nem csak külsőnk ápolásáról szól: jó szórakozás, kreatív játszótér és öngondoskodás is egyben. Ha pedig megfelelő eszközökkel is rendelkezünk, nincs más hátra, mint lakkot ragadni, a többi pedig már csak a fantáziánkra van bízva.