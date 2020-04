Natúr kozmetikumok a természetes szépségért

Roppant széles választékkal találkozhatunk a natúr kozmetikum palettán is, így semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy a lehető legmegfelelőbben ápolja a bőrét.

Ha azt a tábort erősíti, akik odafigyelnek arra, hogy a testükbe a lehető legkevesebb idegen anyagot vigyék be, akkor miért alkudna meg a bőrápolásban?

Organikus kozmetikumok

Természetes, organikus, bio, natúr kozmetikumok. Megannyi jelzővel illetik ezeket a produktumokat, de a lényeg ugyanaz, azaz olyan alapanyagok felhasználásával készítik el mindet, amelyek megtalálhatóak az anyatermészetben is. Ennek köszönhetően pedig, a különböző kencék nagyobb mértékben tartalmaznak a testünknek is hasznos tápanyagokat, és köszönhetően a tartósítószerek hiányának, az allergiás reakció és egyéb bőrbetegségek megjelenése sem túl valószínű. Nem hiába láthatjuk „vissza a természethez” trendet egyre több területen az orvoslásban és a szépségápolásban is.

Legjobb magyar natúrkozmetikumok

A medinatural.hu honlapon található natúr kozmetikumok 100%-ig magyar termékek és teljesen természetesek. Ennek a két tényezőnek köszönhetően, igen gyorsan nagy népszerűségre tettek szert a hazai közönség körében. Megannyi szappan, arckrém, pakolás, sampon, krém található a honlapon és a felsorolás ezzel még messze nem ért véget. Mindegyik készítmény speciális a maga nemében, hiszen valamilyen problémára kínálnak megoldást, így megéri mindet felfedezni.

Pattanás ellen házilag – valóban működik?

Az egyik leggyakoribb bőrelváltozást a pattanások, aknék megjelenése okozza. Az interneten és persze nagyanyáinktól is megannyi trükköt és praktikát hallhattunk már, amiket a pattanások ellen vethetünk be. A bőrgyógyászok és kozmetikusok azonban állítják, hogy bár létezik olyan, amely működik, a legtöbb légből kapott balgaság, ami többet árt, mint használ. A pattanásos bőr kezelését jobb inkább profikra bízni, illetve kifejezetten erre kifejlesztett szereket használni. A natúr kozmetikumok családjában is található számos, amely a gyulladt bőr enyhítésére szolgál.

Mit tegyek a pattanások ellen?

Házi praktikák kilőve, akkor mégis mit kellene csinálni? Nos, első körben mindenképpen egy szakemberrel kell konzultálni, aki megállapítja, hogy pontosan mire is van szüksége a bőrünknek. Amennyiben a pattanások mennyisége nem kóros, úgy különösebb szakértő segítség nélkül is választhatunk pattanások elleni termékek közül, ami lehet például valamilyen natúr, aktív szénnel ellátott arctisztító gél vagy egy könnyed textúrájú, a pórusokat nem eltömítő színezett krém.