Modern áruházzal gazdagodott Tata

A SPAR Magyarország legújabb hipermarket áruháza a legkorszerűbb technológiákkal épült. Bőséges árukínálata mellett olyan szolgáltatások várják a vásárlókat, mint a gyorskasszák rendszere, az INTERSPAR to Go étterem vagy a családbarát játszótér.

A 34. magyarországi INTERSPAR a volt Tatai Atlétikai Club pályája helyén épült. Kivitelezése egyedi, ugyanis a tartószerkezet, a gerendák és a födémpanelek is teljes egészében fából készültek. Az épület a napenergiát is felhasználja, például a napelemes térkőburkolat biztosítja az áramot a játszótéren elhelyezett telefontöltőkhöz.

A látogatókat egy 450 férőhelyes ingyenes parkoló fogadja, valamint elektromosautó-töltő állomás és kerékpártároló is létesült. A hipermarket szomszédságában egy modern játszóteret építettek a családos vásárlók számára. A beruházás során kiszélesítették a Május 1. utat, kanyarodósávot alakítottak ki, áthelyezték és megnövelték a gyalogátkelőhelyet.

Az új áruházban kiemelt helyre kerültek az egészségtudatos táplálkozást segítő élelmiszerek, a bio- és diabetikus áruk, illetve megtalálható az üzletlánc teljes kényelmitermék-kínálata is. Az 5200 négyzetméteres tatai hipermarketben 78 munkatárs segíti a bevásárlást, a pénztári sorban állás idejét önkiszolgáló kasszák rövidítik le.

A tatai hipermarketben helyet kapott egy salátabár és egy látványpékség, illetve egy tágas és kényelmes INTERSPAR to Go étterem, amely jó időben a teraszán is várja a vendégeket. Az étterem helyben panírozott sültekkel, frissen készült meleg ételekkel és grillkészítményekkel, kibővített pizzaválasztékkal, illetve szendvicsek, saláták és üdítők gazdag kínálatával fogadja a fogyasztókat, akik a pihenés közben ingyenes wifi-vel internetezhetnek.

Az üzlet elérhetősége és nyitva tartása:

2890 Tata, Május 1. út

H-Szo: 6:00-22:00

V: 8:00-19:00