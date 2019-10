Milyen szűrők vannak az autóban? Íme a lista

Az autóban helyet kapó szűrők kiemelt szerepet töltenek be.

Bár hajlamosak vagyunk elfeledkezni létezésükről, de ha hiba adódik velük, cserére szorulnak, akkor nagyon is nyilvánvalóvá válik, milyen fontosak. Különféle szűrőkkel elérhető, hogy a gépjárművek károsanyag-kibocsátása csökkenjen (forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3 ), de természetesen nem mehetünk el az olyan hagyományos szűrők mellett sem, mint amilyen az olajszűrő vagy a levegőszűrő.

A motorban a motorolaj gondoskodik arról, hogy az alkatrészek közötti súrlódás csökkenthető legyen. Mivel súrlódással hő termelődik és a kopás is természetes jelenségnek bizonyul, ezért a lekopott fémszemcsék eltávolításáról mindenképpen gondoskodni kell. A motorolaj tölti be ezt a szerepet, ezért annak szűrése elmaradhatatlan. Ezek a szennyeződések lebegnek a motorolajban, eltávolításukról pedig az olajszűrő gondoskodik. A korszerű szűrők ugyan eltömődés esetén is biztosítják a megfelelő mennyiségű olajat a rendszernek, ám az eszköz cseréje időnként feltétlenül szükséges, ezzel a motor épségét is óvva.

A levegőszűrő a tüzelőanyag égéséhez szükséges. A folyamathoz ugyanis levegőre van szükség, melyet előzetesen meg kell szűrni. Itt kerül képbe a levegőszűrő, amely elsősorban a portól szabadítja meg a levegőt. Ha ez nem történne meg, akkor a porszemcsék hamar tönkretennék a motort. Az autodoc.hu online áruház szerint tehát a levegőszűrő időnkénti cseréje legalább olyan fontos, mint az olajszűrőé.

Az üzemanyag szűrők nyilvánvalóan az üzemanyag megszűrésében játszanak fontos szerepet. Erre már csak azért is szükség van, mert az üzemanyagok szennyeződhetnek állásukban, de az autó tankjába is bekerülhet ilyesmi. Ha biztosra akarunk menni, akkor minden olajcserénél gondoskodjunk az üzemanyag szűrőről is.

Az allergia ma már népbetegség, ezért korántsem mindegy, hogy milyen levegőt lélegzünk be az autóban. A szellőztető rendszer a környezetből szívja be a levegőt, melynek szűréséről szintén gondoskodni kell. Ezt a feladatot látja el a pollenszűrő, amely akár aktív szenes változatban is elérhető napjainkban. A fizikai szűrésen túl a levegő páráját is kiszűrhetjük az eszközzel, ami az egészséges belső mikroklíma és a jó közérzet érdekében nélkülözhetetlen.