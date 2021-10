Milyen színű kézitáskát újíts be őszre?

Ezt ne hagyja ki! Révész Máriusz: tudatosan gerjeszthették a konfliktust 2006 őszén

Egy nőnek sosem lehet elég táskája, hiszen minden egyes outfithez kell egy olyan, ami tökéletesen illik az összképbe. Ráadásul a divat változik, így az aktuálisan trendi formák, megoldások is változnak, nem is beszélve a színekről: minden szezonnak megvannak a maga színei, és időről időre más kerül előtérbe. Az idei ősznek is megvannak a maga jellemző árnyalatai: a Te szekrényedben lapulnak ilyen táskák?

A táska a legfontosabb kiegészítő

Hogy miért is helyezünk ekkora hangsúlyt egy táskára? Hát azért, mert a táska a legfontosabb női kiegészítő. Egy női táska annyira sokféle lehet, és olyan sokat hozzátehet az összképhez, hogy mindenképpen kiemelten kell kezelni. Nem lehet csak úgy, random kiválasztani egyet, mert teljesen agyonvághatja még a legjobb szettet is, ha nem illik hozzá. Ráadásul abban is komoly szerepe van, hogy divatos légy.

Utóbbi persze csak akkor fog megvalósulni, ha folyamatosan követed a trendeket, és időnként vásárolsz magadnak 1-2 új darabot az aktuális irányzatnak megfelelően. Nem kell attól tartanod, hogy ezzel beállsz a sorba: a trend mindig elég széles skálán mozog, így mindenki találhat olyan darabot, ami megfelel az ízlésének.

A legszembetűbőbb tulajdonság: a táska színe

Ha ránézünk valamire, egyértelműen a színe lesz az, amit először észreveszünk. Nem túl meglepő tehát, hogy a szín nagyon fontos része a divatnak. Az idei ősz pedig szerencsére nagyon is megengedő a színekkel kapcsolatban, vagyis minél színesebb vagy, annál jobb!

A hagyományos őszi színek, mint a piros, a sárga, narancs, barna, idén is hódítanak, de ha te ennél nagyobb változatosságra vágysz, viselj bátran lilát, zöldet is! Ezek is menők idén, ráadásul különböző árnyalatokban, így bőven van miből válogatni.

Természetesen az is teljesen rendben van, ha valaki nem szereti magán a túlságosan élénk árnyalatokat a mindennapokban. Amennyiben nálad is ez a helyzet, a klasszikus, mindenhez illő bézs, szürke, fekete színek közül is válogathatsz természetesen – ebben az esetben inkább a fazon lesz hangsúlyos, azt igyekezz minél körültekintőbben kiválasztani.

Neked is álljon jól!

Jártál már úgy, hogy nagyon tetszett egy ruha vagy kiegészítő a kirakatban, hirtelen felindulásból meg is vetted, aztán csak állt a szekrényben? Valószínűleg mindannyian követtünk már el ilyen hibát. A probléma ilyenkor az, hogy az adott holmi magában ugyan valószínűleg jól néz ki, de rajtad valahogy mégsem hozza a várt hatást.

Nos, ilyesmi legtöbbször azért fordul elő, mert vagy a fazon, vagy a szín nem áll jól neked. Nem kellemes ezzel szembenézni, de sajnos így igaz. Mindig gondold végig, amikor táskát választasz, hogy az mennyire illeszthető a ruhatáradba, illetve a te bőrödhöz, hajadhoz, szemedhez mennyire passzol. Ha ezek nem stimmelnek, akkor sajnos csalódni fogsz, mikor először felvennéd.

A CCC kínálatában szerencsére többféle színű és fazonú női táska közül válogathatsz, így biztosan meglesz az igazi. Online és offline egyaránt széles a paletta, nézz körül bátran!