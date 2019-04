Mertek és mernek is átgondoltan álmodni Etén

Sokan úgy robognak el Ete mellett a 13-as főúton, hogy nem is gondolnák, mennyi érdekességet láthatnának ott. Akik viszont már jártak itt, azok közül is csak nagyon kevesen tudják, hogy a legenda szerint a község határában temették el a hunok királyát, Attilát.

Mertek és mernek nagyokat álmodni. Voltak olyan vágyaik, melyek megvalósultak már, és vannak olyanok, melyek még beteljesülésre várnak. Természetesen valamennyi az állami támogatások megítélésével kapcsolatos, ami itt is meghatározó. A helybéliek számára kedvező döntések közül három évvel ezelőtt fejeződött be a szenny­vízhálózat létrehozása, melynek tisztítóműve a szomszédos Csépen van.

Bár több mint harminc hónap eltelt már e beruházás átadása óta, de sajnos – a község központjának kivételével – máig nem sikerült felújítani a hálózat feletti úttesteket. Pedig kellene. Főleg a Diófa, a Jókai és a Petőfi utcákban volna nagy szükség új aszfaltszőnyegre. Az önkormányzat többször is pályázott ezekre, és bár jelentkezésüket mindig elfogadták, pénz hiányában végül nem valósulhattak meg ezen elképzeléseik. Bár nem örülnek ennek, határozottan bíznak abban, hogy ami késik, az nem múlik.

Ugyanígy vannak az egészségházzal, amit a régi, már lebontott orvosi rendelő helyén szeretnének felépíttetni a református templom közelében. A családorvos addig a községháza mögötti, célszerűen felújított hajdani ifjúsági klubban gyógyítja a hozzá fordulókat. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ennek a tervnek a megvalósítására már nyertek ötvenmillió forintot, de a közbeszerzési eljárás során egyetlen kivitelező cég sem vállalta ennyi pénzért a kivitelezést, mivel viszonylag rövid idő alatt drasztikusan megemelkedtek az építőanyagok árai.

Sikerült viszont valóra váltani egyik legnagyobb ötletüket, ami nem más, mint egy olyan kisüzem, ahol elavult vagy javíthatatlan elektronikai eszközöket bontanak szét, és újrahasznosítják azok alkatrészeit. Ennek kialakításához 104 millió forintot nyertek a Belügyminisztériumtól. Az üzem működtetését átvevő Etei Szociális Szövetkezet 60 millió forintot kapott az OFÁ-tól az itt dolgozó nyolc ember foglalkoztatására, akik immár egy éve eredményesen végzik a munkájukat.

Korábban a 18 közmunkás is sok hasznosat tett a közösség érdekében, akik közül a döntő többség már visszatérhetett a piacgazdaságba, így jelenleg csupán négyen részesei a közmunkaprogramnak. Ők is részt vettek a faluközpont impozánssá tételében, ahol 24 autóparkolót is kialakítottak a főtéren, továbbá térköveztek, pihenőpadokat helyeztek el, és még egy tetszetős kandelábert is felállítottak.

Azóta szívesebben sétálnak erre a fiatalok és idősek egyaránt, de a gyerekek inkább a szintén szépen felújított községháza mögött található tájház udvarán kialakított játszótérre mennek, ahol nemcsak hintázhatnak, hanem mászókákon éppúgy kipróbálhatják ügyességüket, mint a különböző kondíciót javító eszközökön.

Többségük még óvodába jár vagy kisiskolás, akik szüleikkel és nagyszüleikkel együtt minden évben várják a falunapot, amit az idén augusztus 3-án, szombaton tartanak majd. Programját már összeállították, bíznak abban, hogy sztárfellépőként a Sugarloaf zenekar is fellép majd.