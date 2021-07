Melyek a legjobb Nike SB cipők?

A Nike SB cipők szuper kényelmesek. Igaz, hogy eredetileg deszkás cipőnek tervezték azokat, de mivel valóban nagyon komfortosak, így utcai viseletként is megállják a helyüket.

A Nike SB cipőkollekciója évről – évre bővül. Folyamatosan fejlesztik ezeket a cipőket, illetve tesztelik is azokat, mégpedig a vásárlói visszajelzéseket is figyelembe veszik,

hiszen a cél nem más, mint a márkával szorosan összekapcsolódó minőség szem előtt tartása. Maga a Nike logója is hasonló gondolatokat sugall, mint amit maga a cég is szem előtt tart: mozgás, sebesség és motiváció.

Milyen Nike SB cipőket válasszunk?

A Stefan Janoski, Shane Oniel, Eric Koston, Paul Rodriguez nevek, sokak számára ismerős lehet. A Nike SB legendái nem pusztán kedvelik a márkát, hanem szerves részét is képezik annak. A Nike SB, a Nike testvérmárkája, amely a gördeszkázáshoz kapcsolódik. A 2002-ben bevezetett Nike SB saját kollekciókat, mégpedig cipő-, ruházati és gördeszkázással kapcsolatos termékeket dob piacra. A Nike SB első modelljei között található a Dunk cipő.

A legnagyobb sikert azonban talán a Stefan Janoski nevével ellátott cipő váltotta ki, amely egy méltán népszerű darab, de nem csak a gördeszkások körében és nem csak hazájában, hanem világszerte. Nézzünk is néhány Nike SB modellt, amelyek tökéletesek tehát gördeszkázáshoz, illetve a mindennapi outfit kialakításához.

A Nike SB Zoom Blazer felsőrésze kiváló minőségű anyagból, természetes bőrből készült. A kényelmes viseletet a lapos sarok és a cipő kerek orra biztosítja. A külső talp, a felsőrészhez van ragasztva, amelyhez vulkanizált technológiát alkalmaztak. A cipő anyaga nem csak tartós, hanem a klasszikus megjelenést is segíti. A kellemes, üde zöld szín igazi nyári hangulatot ígér, amelyet csak tovább fokoz a sárga színű, cipő oldalára festett logo.

A Nike SB Charge Suede, az előző cipőhöz hasonlatosan egy szintén alacsony szárú, és egy tipikusan deszkás cipő. A maximális komfortérzetről a puha hasított bőr gondoskodik. A cipő rugalmas kialakítása és puha habszivacsos technológiája lehetővé teszi, hogy akár egésznap viseljük ezt a cipőt. A kényelmes érzetet tovább fokozza a cipő középtalpán alkalmazott szivacs, amely lehetővé teszi a szinte légies mozgást. A lábaink bizonyára hálásak lesznek, ha ilyen cipőt hordunk egy – egy rohanós napon.

Sokan kedvelik az Nike SB Bruin React cipőket is. A rövidszárú cipő ruganyos lépteket tesz lehetővé. Ezt a hatást a Nike React hab segít megvalósítani, elérni. Ez akár egy tipikus nyári cipő is lehet, több ok miatt is. A hasított bőrből készült cipő tökéletesen kiegészíti a nyári outfitünket, nem mellesleg a cipő remek szellőzést biztosít a lábaknak, a cipő kialakítása miatt. Ha egész nap talpon vagyunk, vagy a nyaraláson hosszú városnéző túrákat tervezünk, akkor ez a cipő ideális választás lehet számunkra.

A Nike SB Charge Canvas, SolarSoft technológiával készült. A cipő lekerekített orral, szövetfűzőkkel és gumitalppal rendelkezik. A cipő anyaga könnyű és rugalmas, ennek köszönhetően ezt a cipőt is remekül beilleszthetjük a nyári outfitünkbe. Mint ahogyan a Supra cipőket is.

Milyen Supra cipőt válasszunk?

A Supra cipő ma már a hazai üzletekben is kapható és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A kínálatban megtalálható a Supra Muska modell, melynek anyaga bőr, velúr és textil. Ez utóbbi légáteresztő hatással rendelkezik és egy nagyon erős anyagról van szó, amely ellenáll a viszontagságos időjárásnak. A Supra Factor Tactic is egy remek választás, ha szereted a dizájnos és kényelmes cipőket. A cipő ugyanis nagyon komfortos. Ezt a kényelmet az EVA, a FactorFoam és a SUPRAFOAM technológiák biztosítják.