Megnyitott Bábolnán a szabadidőpark

Kilenchektáros terület – számos sportolási és remek kikapcsolódási lehetőség várja a családokat.

Itt a tavasz, a jó idő, és az elmúlt hetek-hónapok bezártsága után végre újra kimozdulhatunk az otthonainkból. Így nem csoda, hogy még inkább vágyunk a természetbe, és keressük, hol tudnánk mozogni egy jót, és persze azt is, hogy tudnánk jól kifárasztani a csemetéinket.

Továbbá az is természetes, hogy mostanság aszerint választjuk ki a célpontjainkat, hogy ne csak a mozgási lehetőségre helyeződjön a hangsúly, de például a biztonságos távolságtartás betartására, a higiéniára is figyelni tudjunk.

Ehhez jó ötletnek kínálkozik egy igazán új, izgalmas fejlesztés. A hivatalos megnyitóra ugyan még nem kerülhetett sor a korlátozások miatt, de májusra elkészült és a nagyközönség is birtokba vehette már Bábolnán a szabadidőparkot.

A hatalmas, közel kilenc hektár alapterületű park számos sportolási és kikapcsolódási lehetőséggel várja a családokat a legkisebbektől a legnagyobbakig. A gyermekek számára igazi Kánaán a szabadidőpark 900 négyzetméteres játszótere, ahol minden korosztály megtalálhatja a hozzá illő modern, biztonságos és – nem utolsósorban – szép játékokat. Emellett tanösvény, télen pedig szánkódomb is várja a gyermekeket, miközben a felnőttek számára kivilágított teniszpálya, szabadtéri fitneszeszközök és rekortán futópálya is készült. Ez utóbbi már most is láthatóan nagy népszerűségnek örvend, hiszen nem mindennapi élmény körbefutni a nádassal körülvett tavat, amelyet már birtokba vettek a vadkacsák és a gyermekek legnagyobb örömére két hattyú is. A park területén egyébként nem is egy, hanem két tavat hoztak létre, amelyeket a fürdő termálvize táplál. A szabadidőpark számos attrakcióját a park közepén, a tóparton felépített csónakház teszi igazán teljessé. Az épület ugyanis a csónakázási lehetőség mellett különböző rendezvények megtartására is kiváló, így a baráti grillezéstől kezdve a romantikus esküvőkig szinte mindenre alkalmas helyszín lehet.

Ha pedig „elfáradtunk” a grillezésben, akkor érdemes megnézni a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokot, a 300 éves akácfát, a Bábolnai Arborétum és Állatparkot vagy akár a csikótelepet, ahol a kiscsikók nemcsak a gyermekek, de a felnőttek arcára is mindig mosolyt varázsolnak.

Ha csak egy rövid egészségügyi sétára vágyunk, vagy a család számára keresünk hétvégére programot, a bábolnai szabadidőpark biztosan jó választás. Pár hét múlva pedig még vonzóbb célpont lesz, mivel hamarosan megnyílik a park mellett a strand- és termálfürdő is, ahol termál- és gyermekmedencékkel, úgynevezett spray-parkkal, speciális vizes játszótérrel, szaunával, masszázzsal és persze étteremmel és kávézóval várják majd a vendégeket.