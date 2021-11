Megnyitott a látogatók előtt az Ördöglovas bajnai kastélya

A kívül-belül megújult, hófehér bajnai Sándor–Metternich-kastély, ami egykor a legendás Ördöglovas vagyis Sándor Móric gróf és családja otthonául szolgált ma izgalmas, interaktív tárlatokkal várja a látogatót.

A vakmerő lovaskalandjairól híres Móric gróf a legenda szerint bajnai kastélyában gyakran lóháton közlekedett, egy alkalommal pedig az erkélyéről is leugratott. A felújított műemlékben ma látható kiállítás bemutatja a gróf különc személyiségét, bravúros lovas kalandjait, de megismerhetjük anglomán ízlésvilágát, valamint a vadászat és lóversenyzés iránti szenvedélyét is. Az interaktív tárlat szimulációs eszközök segítségével vonja be a közönséget a híressé vált hajmeresztő lovas ugratásokba. Nemcsak a digitális eszközök repítenek vissza a kastély fénykorába, hiszen a klasszicista épület korhű berendezést kapott. A főlépcsőházában például ma újra megtekinthető a háborúban súlyosan megrongálódott, az orosz katonák által szétlőtt, teljes restauráláson átesett monumentális, Ördöglovast ábrázoló festmény.

Paulina a divatdiktátor

A gróf lánya, Sándor Paulina vetekedett apja hírnevével, hiszen korának meghatározó közéleti szereplője és divatikonja volt. Kedvelte a nyüzsgő elit társasági életet, Eugénia francia császárnéval is baráti viszonyt ápolt. Egyedi stílusa olyan elismert lett a divatvilágban, hogy Bécsben divatklubot alapított. Személyisége sokakat elvarázsolt, Wagner zongoradarabot ajánlott neki és Edgar Degas megfestette őt egy fénykép alapján. Igazi jó ízlésű divathölgy volt, akinek sok párizsi dáma is utánozta öltözködését. A kastély legszebb termeiben ma is megcsodálhatók a korhű anyagokból és módon elkészített Worth-ruha rekonstrukciók: egy törtfehér lány báli ruha, Eugénia kétrészes nappali fogadóruhája és Paulina nappali öltözete.

A milánói Scala díszlettervezőjének falfestményei

A kastély különleges ékességei az emeleti nagytermeket díszítő falfestmények, amelyeket a milánói Scala díszlettervezője, Alessandro Sanquirico készített. A neves alkotóval 1833-as itáliai útján találkozott Sándor Móric gróf, akkor kérte fel bajnai kastélya díszítőfestéseinek elkészítésére. Az egyedi falképeket elsősorban az etruszk és a pompeii motívumvilág, valamint Raffaello művészete inspirálta. A második világháború idején a kastély pusztulásnak indult és az állagromlással egyidejűleg az értékes falfestések is veszélybe kerültek. A Raffaello-terem mennyezetképét azonban az 1970-es években egy restaurátor páros sikeresen leválasztotta a beázott födémről. A gondos kezek által restaurált mestermű a kastély felújítását követően több mint 40 év után került vissza eredeti helyére. Nemcsak az épület, a kastélyt körülölelő park is visszanyerte egykori szépségét. A hatalmas parkban a kert történetét ismertető információs táblák és a gyerekeknek szóló interaktív táblák mellett tematikus játszótér, Sándor Móric lovasmúltját megidéző kortárs landart alkotások és fotópontok is várják a kastélyparkban sétálókat.

Díjnyertes rekonstrukció

Magyarország Kormánya és az Európai Unió által biztosított forrásoknak köszönhetően a Nemzeti Kastélyprogram keretében, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinációjában 2018 és 2021 között született újjá a bajnai Sándor–Metternich-kastély. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a legnagyobb nemzetközi műemlékvédelmi civil szervezet magyar csoportja minden évben ICOMOS-díjjal ismeri el a legkiemelkedőbb műemléki felújításokat. 2021-ben a „kiemelkedő és példamutató módon megvalósított, szakszerű és gondos felújításnak, képzőművészeti értékei restaurálásának, az épülethez illő közösségi hasznosításának” elismeréseképpen a bajnai Sándor–Metternich-kastély felújítása ICOMOS-díjat nyert.

Érdemes felkeresni és megcsodálni a műemléképületet, ami izgalmas tárlataival, új kávézójával és megszépült parkjával 2021. december 11-től várja a látogatókat!

Látogatói információ: bajnaikastely.hu