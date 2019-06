Még Balatonfüreden is lehet olcsó szállást találni

Ha sorra vennénk a hazai nyaralóhelyeket népszerűség szerint, akkor a Balaton még mindig a vezető helyek egyikét foglalná el.

A magyar tenger a fővároshoz való viszonylagos közelsége miatt is kedvelt, még annak ellenére is, hogy az árak bizony az elmúlt években igencsak elrugaszkodtak a valóság talajától. Partvidékén a csendes pihenés szerelmesei éppen úgy megtalálják számításukat, mint azok, akik az éjszakai nyüzsgést, a vízi sportokat, vagy a remek gasztronómiát keresik.

A régió méltán népszerű városának számít Balatonfüred, ahol minden egy helyen van jelen ahhoz, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezzék magukat. Utazásszervezés során az elsőként felmerülő kérdés nem más, mint az, hogy hol foglaljunk szállást. A nyári főszezon immáron elindult a Balatonnál, és már most egymást érik a szabadtéri rendezvények, strandok, és remek vendéglátóhelyek. Ilyenkor rendszerint egyre több szálláshely telik be, és júliusban már garantáltan teljes kapacitással üzemelnek azok. Nem lehetetlen azonban szállást foglalni Füreden, ráadásul az elérhető árakat keresők is megtalálhatják számításukat a kínálatban.

Az északi part „fővárosában” is lehet megfizethető szállást találni, ha az ember tudja, hogy hol keressen. A közvetlen vízparti szállodák között is elérhetőek olyanok, amelyek megfizethető árkategóriát képviselnek főszezonban is. A hotelekben levő fedett medencék lehetővé teszik, hogy esős időben se kelljen lemondanod a fürdőzésről, vagy ha nem bírod a kinti tikkasztó forróságot, akkor is lazulhass a vízben.

Érdemes egyébként a környékbeli városok, települések szállásajánlatai között is körülnézni, hiszen könnyen lehet, hogy találhatsz megfelelőt, és onnan Balatonfüred gyorsan megközelíthető. A kikötő és az ott úszkáló hattyúk látványához kevés hasonlóval találkozhatsz a magyar tenger partján, és érdemes minden évben legalább egyszer felkeresni a várost. A gasztronómia iránt érdeklődők jobbnál-jobb vendéglátóhelyekkel is találkozhatnak itt, de ha csak egy hosszú sétát tennél a kikötő közelében, akkor is biztosan megtalálod számításod Balatonfüreden. Ha a siófoki nyüzsgés helyett valami ember közelibbre, természetesebbre vágynál, akkor az északi part legnépszerűbb nagyvárosával biztosan nem lőhetsz mellé idén sem.