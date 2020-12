Karrier- és pályaorientációs szolgáltatásfejlesztés az autóipari és technológiai ágazat elvárásaihoz

Nemrégiben egy jelentős, határon átnyúló gazdaságfejlesztő projekt indult régiónkban. A TAPE Novum Danuvium elnevezésű innovációs program irányítója a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC), mely a térség magyarországi és szlovákiai városait tömöríti.

Az átfogó projekt fő célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása, továbbá a kis- és közepes vállalkozások támogatása a termékfejlesztésben, illetve a digitalizáció terén – tehát az Ipar 4.0 segítése.

Két innovációs központot is kialakítanak, Tatán – amely részben már működik –, illetve a határ túloldalán, Észak-Komáromban. Az átfogó program több alfejezetre bomlik, melyekbe a Duna magyarországi és szlovákiai oldaláról is bekapcsolódnak partnerek: vállalkozások, intézmények, iskolák, önkormányzati szervek.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a projekt 2020. január 1-jén indult és 2021. december 31-én záruló Workforce Pipeline című alprojektjében vesz részt, amelynek célja, hogy a Pons Danubii régió autóipari és technológiai ágazataiban termelő és fejlesztő vállalatok, valamint az oktatási intézmények elvárásait közelítse egymáshoz a fenntartható munkaerőpiac érdekében. A projekt egyik főpilléreként duális képzőműhely valósul meg Tata város eszközberuházásával. A Fogaskerékgyár által előkészített új gyakornoki helyszín a Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot, valamint a célterület egyéb szakképzési intézményeit támogatja.

Másik pillérét a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és a Selye János Egyetem olyan közösen fejlesztett pálya- és karrierorientációs szolgáltatásai, eseményei, illetve azok összehangolt megvalósítása adja, amelyek lehetővé teszik az adott ágazatban a munkaerő utánpótlását, valamint a vállalatok és az oktatási intézmények egymásra találását.

A Kormányhivatal karrierorientációs szolgáltatásként interjú-szimulációs „jobroom-okat” alakít ki, szakértő és személyes tanácsadással segítve a fiatal pályakezdők munkaerőpiaci esélyeinek növelését. A végzős középiskolások számára pályaorientációs eseményeket, információs napokat szervez annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelve sikeresen léphessenek át a munka világába. A szakképző intézmények tanulói számára szervezett üzemlátogatások bepillantást engednek az ágazatban termelő és fejlesztő vállalatok életébe, elvárásaiba. A projekt során állásbörze is megvalósításra kerül. Jelenleg a „job-room-ok” és a pályaorientációs események eszközbeszerzése folyik.

A Kormányhivatal a fentieken túl online szolgáltatásfejlesztést is megvalósít. Az ágazatban termelő és fejlesztő vállalatok számára W&P – Munkaerőpiaci Hírlevél címmel e-hírlevelet szerkeszt, amely a projekt során elért eredményeken, információkon kívül hasznos, az ágazat- és vállalatfejlesztést támogató tartalmakat nyújt.

A projekt végső soron egy, a minőségi helyi munkaerő-utánpótlást fenntartható módon biztosító rendszert valósít majd meg a magasabb hozzáadott értéket képviselő termelő és fejlesztő vállalatok számára. Ennek eredményeként a szakképzési és a felsőfokú képzési kínálat közelebb kerülhet a piaci és iparági elvárásokhoz, erősödik az oktatási intézmények és vállalkozások közötti gyakornoki együttműködés, korszerű eszközök támogatják a szakképzést és a felsőoktatást, és javulnak az általános munkakeresési készségek.

Az átfogó, négy alfejezetet magába foglaló TAPE Novum Danuvium innovációs projekt további, egymásra épülő fejezetei keretében Tatán már megkezdte működését egy innovációs központ. Olyan nagy értékű gépekkel és berendezésekkel van felszerelve, amelyeket a kisebb vállalkozások nem tudnának maguk megvásárolni, csupán termékfejlesztés céljából, ám az innovációs központban elérhető áron kibérelhetik ezeket terméktervezésre, prototípusok legyártására. Észak-Komáromban a jövő évben épül fel egy hasonló központ, ahol egy IT- fejlesztő műhely is működik majd, amely a digitalizációt és a virtuális valóság felhasználását támogatja, illetve mutatja be. Utóbbi központ része lesz a Massachusettsi Műszaki Egyetem

(MIT) által kitalált nemzetközi hálózatnak, a FabLabnak. Ezen kívül további elemeket is tartalmaznak a projekt egyes fejezetei, melyek a vállalatokat és a munkakeresést segítik a digitalizáció terén.

Az innovációs program teljes költségvetése 2,7 millió euró, ebből 2,3 millió euró az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program ( www.skhu.eu ) keretében megítélt uniós támogatás. Ezen belül a Tata Város Önkormányzata irányítása mellett zajló Workforce Pipeline című fejezet teljes költségvetése csaknem 520 ezer euró, ebből a fenti tevékenységek megvalósítására közel 442 ezer euró meríthető az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA). A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal ebből 71 ezer eurót fordít vállalásai teljesítésére, melyből közel 61 ezer euró az uniós támogatás.

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.