Impozáns lakóparkok Győr szívében

Magyarországon, Budapesthez hasonlóan további nagyvárosokban is találhatunk új építésű lakóparkokat.

Az újépítésű lakóparkok nagy előnye, hogy maximum pár évesek, vagy még átadásra sem kerültek. A kínálat kisebb, mint a fővárosban, de a kivitelezők és a cégek teljes mértékben ugyanolyan megbízhatóak vidéken is, mint a fővárosban.

Győr országosan kimagasló innovációjával rögtön a látóterünkbe került. A város nyugati behatásának köszönhetően egyre nagyobb vérfrissítésen esik át. Hála a nyugati vállalatoknak, melyek Győrben rakták le székhelyüket a munkahelyek száma is nőtt, ezzel Győr is felkerült a legélhetőbb városok listájára.

Győrben lakóparki lakás befektetés gyanánt vajon megéri?

Az előbb említett dinamikus fejlődésnek és a határ közelsége miatt is értékálló befektetéseket kínálhat a város, amennyiben olyan ingatlanba szeretnénk fektetni a pénzünket mely gyorsan, megtérül.

Gyakorlatilag befektetésnek nevezhetjük azt is, ha saját ott lakásra vásárolunk Győrben lakóparki lakást. A nyugati oktatás, szórakozás és Bécs is 1 órányi autóútra található Győrtől. Így munkavállalás szempontjából is kedvezőbbek a feltételek, ha Győrben vásárolnánk meg leendő lakásunkat vagy kiadó lakásunkat.

Néhány népszerű lakópark Győrben

A mi személyes kedvenc győri lakóparkunk a Holdfény Lakópark, melynek neve már első hallásra is kellemesen cseng.

Győr-Révfalu kedvelt részén található a lakópark, melyben 38 lakást alakítottak ki a kivitelezők. A lakópark korszerű anyagok és technika alkalmazásával épült. Privát kertkapcsolatok teszik kellemesebbé az ottlétet, míg a teljes biztonságról a külön kialakított belső út és sorompó gondoskodik. A lakások tervezésekor törekedtek a természetes fényekre, így egész nap fénypompában úsznak a lakások. A lakásokhoz tartozó kertrész és erkély lehetővé teszi, hogy gyönyörködhessünk Győr panorámájában.

Az ujotthon.hu-n elérhető még egy lakás, mely szerkezetkészen beköltözésre alkalmas, ugyanis 2020 II. negyedévében került átadásra az előbb említett győri lakópark. 1 emeleti 3 szobás lakást kínálnak 27.890.000 forintért, ami töredéke egy hasonló kaliberű fővárosi lakóparki lakásnak.

Az idei év tartogat még egy kulcsrakész lakóparkot.

A következő szimpatizánsunk a Panoráma Lakópark névre keresztelt, mely Győrben Szabadhegyen épült fel. Szabadhegy a felmérések szerint Győr 5 legkedveltebb környékének egyike, így érdemes lehet jobban szemügyre venni a lakóparkot. A panoráma nevet joggal viselő lakóparkot domboldalba építették, így minden adott ahhoz, hogy kellemes, nyugodt és zajmentes környékre költözhessünk. A lakások tervezésénél különleges figyelmet fordítottak az élhető, nagy terekre és teraszokra. A délnyugati tájolású sorház és társasházaknak köszönhetően barátságos, harmonikus környezetet tudunk kialakítani mind a lakáson belül, mind az erkélyen és teraszon, mind a saját privát kertrészünkben is. A bevásárlóközpontok 3-4 percre találhatóak, míg az iskolák, óvodák és orvosi rendelők 500 méteren belül és a lakópark körül zöld park került kialakításra. 4 szobás eladó lakást találtunk a lakóparkban, mely akár családok számára is tökéletes választás lehet.

