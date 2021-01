Igyunk csodás magyar bort! 3 borvidék, 3 élmény

A szőlő igéző nedűjét mióta világ a világ, fogyasztjuk. Bolygónkon összesen 7,5 milliárd hektár szőlő található, ez az ezért nem semmi.

A szőlőtermesztésnek igazi tudománya van, bár aki űzi, inkább művészetként gondol rá. Ahogy a nap érleli napról napra az édes szőlőszemeket a gazda vigyázó tekintetétől övezve, az igazán megható dolog. Aki még nem járt szőlőbirtokon, mindenképpen érdemes ellátogatni egyre, különleges varázsa van. Hát még egy nehéz szagú borospincének, ahol általában meg is lehet kóstolni a különböző nedűket. Országunkban is több, méltán híres borvidék található. Nézzük is meg kicsit, melyek ezek, jó dolog ha az ember tudatos borvásárlóvá válik.

Borrégió/borvidék

Először is nem árt tisztázni a dolgot, hogy ez a kettő nem ugyanazt jelenti. Magyarországnak 6 borrégiója van, borvidékből viszont 22-vel büszkélkedhetünk.

A borrégió a hasonló földrajzi tulajdonságokkal rendelkező vagy szomszédos borvidékek önkéntes társulását jelenti. Míg a borvidék egy kisebb egység, aminek meghatározását pontos rendelet mondja ki.

Borrégióink:

1. Észak- Dunántúl

2. Balaton

3. Pannon

4. Alföld/Duna

5. Észak-Magyarország

6. Tokaj-Hegyalja

A sok borvidéket most nem soroljuk fel, csak a legnépszerűbbekkel foglalkozunk, de akit érdekel, itt találja a teljes listát.

1. Tokaji borvidék

Különleges borok születnek itt, már összetételükben is, ugyanis az ország legmagasabb alkohol, cukor és savtartalmú borait állítják elő. Tokaj-Hegyalja egy olyan különleges hely, ami már a magyarok érkezése előtt lakott volt, és már akkor folyt szőlőtermesztés. Nem is csoda, hiszen minden éghajlati és földrajzi tényező adott a tökéletes borhoz. Ezen a misztikus helyen ömlik a Bodrog a Tiszába, itt emeltek egy Földvárat, ezt a területet hívjuk ma Tokajnak.

– A tokaji aszú

Még aki nem kedvelője a boroknak, az is ismeri legalább a kifejezést, hogy Tokaji aszú.

A legenda szerint 1631 húsvétján bontották ki az első aszút.

Az aszú attól különleges, hogy késői szüretelésű bor, a jelenlegi szabályok szerint október 28-ra esik a szüretelése, az általános szeptemberi szüretelésekkel szemben. A 18-19. században világhírű volt a Tokaji aszú, sok elemzés született róla, és elterjedtek olyan legendák, hogy aranyat tartalmaz.

A Tokaji borvidék mintegy 5900 hektáron terül el, és számos pincészetet foglal magába. Megtalálhatjuk boraikat minden bolt polcain, bátran próbáljunk ki az aszún kívül más fajtákat is.

2. Villányi borvidék

Ez a legdélebben fekvő borvidékünk. Villány szintén egy olyan terület, ahol már a római időkben is folyt bortermelés. A törökök feldúlták a területet, a villányiak azonban nem hagyták magukat, és nem álltak le a szőlőtermesztéssel. A törökök szlávokat és rácokat telepítettek be a területre, akik nem tétlenkedtek, magukkal hozták a méltán népszerű kadarka fajtát, és tökéletesítették a vörösbor készítés technikáját is. Később szerbek kerültek a területre, akiknek a portugieser szőlőfajtát köszönhetjük. Így lett a Villányi borvidék olyan sokszínű és egyedülálló.

Ha Villányba látogatunk, el leszünk ragadtatva az egyedülálló látványtól, ugyanis itt a pincéket nem a hegyoldalba eldugva találjuk, hanem közvetlenül a falvak mellett húzták fel a pincesorokat, egyedi hangulatot adva ezzel a helynek.

A sokszínűség meglátszik az itt termelt borfajták változatosságán is. Nézzük mik is ezek:

olaszrizling

hárslevelű

portugieser

cabernet franc

cabernet sauvignon

merlot

syrah

Ahhoz hogy villányi bort igyunk, nem kell ellátogatnunk speciális borkereskedésbe, és nem is kell közvetlenül a pincéknél járnunk hozzá, elég ha bármelyik szupermarket polcain körülnézünk. Ha a vacsorához választunk bort, nézzük meg előre online, hogy hol kaphatjuk a megfelelőt. Találunk kedvező árú villányi borokat, pl. ha fellapozzuk a Lidl akciós újságját, remek Villányi portugiesert találhatunk benne, több másik jó bor társaságában. Ne hagyjuk ki a lehetőséget!

3. Egri borvidék

Ki ne ismerné az Egri bikavért. Még talán azok is ittak ebből a testes vörösborból, akik amúgy nem is szeretik a bort. Ez a borvidék azonban sokkal több ennél. Eger városa alatt egy olyan összefüggő pincerendszer található, ami teljesen átjárható, és évszázadok óta érleli a finomabbnál finomabb nedűket. A török uralom alatt sem szűnt meg a bortermelés, ugyanis a törököknek anyagi érdekei fűződtek hozzá. Eredetileg leginkább fehérbor termő vidék volt, de a 19. századra egyre inkább vált a vörösbor hazájává.

Híressé mindenképpen az Egri bikavér tette a területet. Ez a bor több vörösborszőlő háziasításának elegyéből áll. Eredetileg a kadarka különböző változataiból állt, de mára már inkább a kékfrankosok alkotják. Eredetvédett bor, melynek előállítási szabályait a Bikavér kódex határozza meg. De a borvidéken népszerű bor még a Debrői hárslevelű, a Verpeléti olaszrizling és az Egri leányka is.

Különböző ételekhez különböző borok dukálnak. Külön művészete van ennek is. Nézzünk utána sommelier oldalakon, hogy ezzel is még különlegesebbé tegyük étkezéseinket. Főleg most, amikor étterembe nem tudunk menni, de ezzel az otthonunkba varázsolhatjuk ezt a különleges hangulatot.