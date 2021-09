Így állítsd össze az őszi alapruhatárad – lépésről lépésre

Az ősz egyre szebb arcát mutatja most, ahogy megtelik színekkel a természet, ugyanakkor tagadhatatlanul itt vannak a hűvösebb napok is.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont Intézet: hatástalan a pártpreferenciákra az előválasztás

Ez pedig új kihívás elé állít mindenkit az öltözködésben, nemcsak a nőket, de a férfiakat is. Mi most megmutatjuk, hogyan állíthatod össze a szezonális alapruhatárad férfiként könnyedén – 7 egyszerű lépésben!

1. lépés: nyári darabok második élete

Az ősz melegebb napjain még kedvenc nyári ruhadarabjaid, pólóid és vékonyabb ingjeid is jól jöhetnek. Válaszd ki azokat, amiket őszi darabjaiddal kombinálva is tudsz viselni, és ezeket ne pakold még el a nyári ruhákkal. Kulcsszó a rétegezés és a megfelelő kiegészítők kiválasztása! Dobd fel ezeket a nyári darabokat egy trendi őszi dzsekivel, meleg pulcsival és válassz hozzájuk egy trendi bakancsot! A Fashion Days férfi bakancs kínálata nagyszerű inspiráció lehet.

2. lépés: jöhetnek a pulcsik!

Ahogy hidegebbre fordul az idő, a kötött darabok egyre fontosabb szerephez jutnak ruhatáradban. Szerencsére ma már egészen izgalmas és változatos pulóvereket találunk a férfidivatban is, választhatsz vékonyabb vagy vastagabb, kerek vagy V-nyakú, esetleg galléros pulóvereket is, melyeket kedvenc pólóiddal kombinálhatsz.

3. lépés: a tökéletes dzseki

Természetesen előtérbe kerülnek ilyenkor az őszi kabátok és dzsekik is. Találd meg a számodra tökéleteset, és idén mi azt javasoljuk, hogy válassz egy élénk színű férfi kabátot, ami garantáltan feldobja majd őszi szürke napokat! Ilyenkor sem kell unalmasan öltözködni, és ezek a darabok nagyszerűen mutatnak majd akár egyszínű, akár mintás ingjeiddel párosítva. Vegyél fel hozzá egy sötét színű nadrágot vagy farmert, és kész is van a tökéletes őszi outfit!

4. lépés: őszi nadrágok és ingek

Őszi kirándulások, séták a parkban és még számtalan szabadidős tevékenységre van ilyenkor is lehetőséged. Ezekhez érdemes jó minőségű, vastagabb anyagú őszi nadrágokat és farmereket beszerezned. Hosszú ujjú ingből is érdemes választani pár „hidegbiztos” darabot, például egy flanelinget vagy farmeringet (mindkettő ismét nagyon trendi!), melyek alá kedvenc pólóidat is felveheted. Ing helyett választhatsz egy vékonyabb anyagú pulóvert is az őszi napokra. Építsd be ezeket is a szezonális alapruhatáradba!

5. lépés: őszi lábbelik, előtérben a jó minőség

Talán ez a lépés a legfontosabb az őszi gardróbod kialakításánál. Egy jó minőségű, meleg lábbelire mindenképpen szükséged lesz, olyanra, amit különböző stílusú ruháiddal is tudsz viselni, és jól bírja akár az egész napos mászkálást is. Egy klassz bakancs hibátlan választás. Legjobb, ha valódi bőrből készül, és lehet akár fűzős akár zipzáros, sportos vagy elegánsabb, esetleg szőrmebéléssel készülő… egész biztos, hogy hű társad lesz a hidegebb hónapokban. Ismerd meg kedvenc márkáid legújabb bakancs– és csizmakollekcióját a 2021-es őszi/téli szezonra, és válaszd ki a stílusodhoz illőt!

6. lépés: sneakerek a hideg napokra is

Ősszel sem kell a szekrény mélyére száműzni kedvenc sneakereidet és sportcipőidet. Éppen ellenkezőleg! Kényelmes őszi sétákhoz, de akár kirándulásokhoz is (könnyebb terepen) nyugodtan előveheted őket. Akár farmerrel, akár sportos nadrággal kombinálva, feldobva egy színes pólóval van pulóverrel – minden trendi őszi öltözék alappillére lehet.

Utolsó lépés: a kiegészítők!

A nők már jól tudják, hogy egyetlen öltözék sem lehet teljes kiegészítők nélkül, és épp olyan fontos elemei a gardróbnak, mint a ruhadarabok. Szerencsére a férfidivatban sem kell gyenge választékra panaszkodnunk, ha kiegészítőkről van szó! Karórák terén például számos trendi, szép és praktikus modellt kínálnak kedvenc márkáid. És ahogy beköszöntenek a hidegebb hónapok, gondolj a sapkákra, sálakra és kesztyűkre is! Érdemes beszerezned egy klassz hátizsákot is, amit akár dzsekivel, akár szövetkabáttal kombinálva is tudsz viselni a szezonban.