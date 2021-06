Hogyan segíti megtalálni Komárom-Esztergom megyében a munkaerőt a Pannon-Work?

A Profession.hu soraiban olvashatjuk, hogy a hazai álláspiacon az év jól indult, a koronavírus második és harmadik hullám hatására nem érte olyan sokk, mint 2020 márciusban.

„HR szolgáltató cégként az állásportál elemzése értelemszerűen a mi számainkkal is egybeesnek. – Mondja Kővári Attila a Pannon – Work Zrt. tatabányai és jelenleg az esztergomi kirendeltségnek is a vezetője. Az első negyedévben a jelentkezések száma 16 %-al emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest. Komárom-Esztergom megye elöl szerepel azok között, ahol a legmagasabb volt az álláshirdetésre jelentkezők számának az emelkedése. Szakmák tekintetében a megyében a jog, az egészségügy és gyógyszeripar, az oktatás-kutatás, az ügyfélszolgálat, valamint a mezőgazdaság voltak a legjobban növekvő kategóriák – tudhattuk meg a felmérésből. Alábbiakban a kirendeltség vezetője válaszol kérdéseinkre.

Hogyan szolgálják ki felfutó munkaerő igényeket?

Amit tapasztalunk, hogy a Covid okozta változás növeltea cégek rugalmasság és takarékosság iránti igényét. Komplex HR szolgáltatóként nekünk ezekre az igényekre kellett gyorsan reagálnunk. A több mint 30 éves munkaerő gazdálkodási múlttal rendelkező vállalatunk nagyon jó szakemberekkel a háttérben, az érdeklődő cégek igényeit, gazdasági céljait, lehetőségeit közösen átbeszélik és ezt követőn tesznek javaslatot a látható, leghatékonyabb megoldásra.

Amit én megbízóként biztosan figyelnék, hogy a kínált, sokszínű szolgáltatásnak a különböző területein a megfelelő szakértő kolléga biztosított legyen. A mi HR szolgáltatási portfóliónkba beletartozik a munkaerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, a szellemi, fizikai munkavállakók toborzása, a diák és nyugdíjas foglalkoztatás. A széles kínálatnak megfelelően különböző területre specializálódott kollégák teljesítik a megrendeléseket. Más-más kolléga dolgozik a szellemi és fizikai munkavállalókra vonatkozó megbízásoknál. Külön csoport alakult a 3. országbeliek munkaerő -kölcsönzési feladataira. Az IT toborzás területen az arra felkészült munkatársaink teljesítik partnereink felkéréseit. Az utóbbi évek igényei létre hívták a HR Matrix szolgáltatásunkat. A 2020 – ban már outsourcing-al kibővült palettában a bérszámfejtés, HR adminisztráció, munkajogi tanácsadás is megrendelhető. A Pannon-Work cégcsoport 2020-ban vásárolta meg a HR Face Kft-t, aki ma 22 000 munkavállaló bérét bérszámfejti.

2021. őszén kerül átadásra a munkásszállónk Komáromban, ami a városközponttól nem messze található. A 144 ágyas, apartman beosztású szálláshelyet annak érdekében hoztuk létre, hogy a rugalmasságunkat a kölcsönzött munkavállalók elhelyezésénél is erősítsük.

A nyári időszakban a diákmunka jobban előtérbe kerül. Mit emelne ki ezzel kapcsolatban?

Most a cégek szemszögéből közelítem meg, de azért ebben ott van az is, hogy ez a foglalkoztatási forma a tanulók számára is mindenképpen előnyös. A nyár kiemelt, főleg a HORECA szektorban. A szabadságok kiadásánál, kieső munkaerő pótlásánál az iskolaszövetkezeten keresztül a tanulók foglalkoztatása hatékony választás. Szívesen dolgoznak hétvégén, több nyelven beszélnek, gyorsan tanulnak. Mindez értelemszerűen más iparágakban és munkakörökben is nagy előny, amivel szívesen élnek is a partnereink. A költséghatékonyságot erősíti, hogy nincsenek pótlékok, nem kell munkaidőkerettel kalkulálni, a cég költségként számolhatja el az iskolaszövetkezet szolgáltatási díját.

A régiónkban nagyon jó a tapasztalatuk a cégeknek a gyakornoki foglalkoztatással kapcsolatban, ezért egyre gyakrabban kérik, hogy felsőoktatásban tanuló hallgatót így foglalkoztathassák. Azok, akik ide jelentkeznek, egy bizonyos szintű szakmai tudással már rendelkeznek, affinitást mutatnak a pozíció iránt. Szakterületek, ahol számíthatnak gyakornokokra nagyon széles: gépészmérnök, mechatronikai mérnök, környezetmérnök, logisztikai mérnök, biomérnök, nemzetközi gazdálkodás, szállítmányozás, logisztika, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi szállítmányozás és logisztika, villamosmérnök, had- és biztonságtechnika, vegyészmérnök.

A pozitív kép nem véletlen, amit egy esettanulmányunk számai is alátámasztanak. Ebben a rendszerben dolgozó diákok közül a felsőfokú szakmai végzettség megszerzését követően is több mint 40%-a cégeknél marad.

