Hogyan lehet napelemekkel spórolni a fűtésszámlán?

Elgondolkodott már azon, hogy háztartása fűtésköltségét napelemekkel csökkentené, de nem tudja, hogy hogyan is kezdjen neki? Vagy talán már utána is olvasott a témának, de újabb és újabb kétségei támadnak? Segítünk a válaszokkal!

Akár még 20 éve is sci-fi filmbe illő jelenetnek számított, ha valaki arról beszélt, hogy háztartása villamosenergia-igényét napenergiával fedezte. Nem is csoda, hiszen akkor ez a technika még nem volt annyira elterjedt és kiforrott, mint manapság – ma viszont már nem is lehet végigsétálni egy környéken anélkül, hogy az ember napelemes házakba botlana. Vajon tényleg ennyire megéri, hogy ilyen döntenek a napelem telepítés mellett?

Mi a napenergia?

A napenergia a Napból érkező elektromágneses sugárzás, amely hő és fény formájában éri el a Földet. Ezt az emberiség már az ősidőktől fogva hasznosította fűtésre, tartósításra, sőt, egyes görög városállamokban a hadszíntéren is hasznát vették. A technika fejlődésével pedig ma már közvetlenül a napsugárzásból lehet elektromos áramot termelni. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy 2 percnyi napsugárzás az emberiség teljes egyéves energiaszükségletét képes lenne fedezni, illetve bizonyos előrejelzések szerint 2025-re a napenergia fogja jelenteni a Föld fő energiaforrását. Mivel a napenergia egy korlátlanul rendelkezésre álló, tiszta és megújuló energiaforrás, így nem is csoda, hogy ez fogja a jövőt jelenteni.

A napenergia hasznosításának két módja létezik: aktív és passzív. A passzív módszer esetében az ingatlan tájolása és az ingatlan szerkezete a meghatározó, melynek során az épület az üvegházhatást használja fel energiatermelésre. Ezzel a téli hónapokban is jelentősen csökkenhet a fűtésköltsége, hiszen a napsütés felmelegíti a lakás levegőjét, napközben alacsonyabb fokozaton mehet a fűtés, vagy akár ki is kapcsolhatja.

Az aktív energiatermelésnek két módja van: az első módszer a Nap energiáját hővé alakítja, ez legfőképpen napkollektorokkal történik. Ez az eszköz elnyeli napsugárzás energiáját, és azt hőenergiaként adja tovább a napelemes rendszer további elemének. A másik mód a napenergia közvetlen felhasználásnak a napelemekben kereshető. Ezek fotovoltatikus, illetve termokémiai úton, a napsugárzásból közvetlenül állítanak elő elektromos áramot.

Mennyit és hogyan lehet spórolni napelemekkel?

A környezettudatosság szép és hasznos dolog, de a legtöbb ember nem feltétlenül a bolygóra gondol, amikor nagy összegeket költ napelemek telepítésére, hanem arra, hogy milyen anyagi előnyökkel jár majd, ha napenergiával fogja fedezni a háztartás energiaszükségleteit. Egy átlagos, 4 fős magyar háztartás áramszámlája 10-15.000 forintos sávban mozog. Tekintve a napelemes rendszerek telepítésének költségét, első ránézésre nem tűnik túl jó befektetésnek, pedig hosszú távon jobban megéri, mint gondolná!

Ha csak a meglévő villanyszámla kiváltásra használja, akkor a napelem egy hosszú távú befektetés, melynek átlagos megtérülési ideje 10 év. Másfelől a napelemek felhelyezése kiváló alkalom lehet az egész háztartás energetikai korszerűsítésére is. Ilyenkor lehet a régebbi, kedvezőtlen fogyasztású nagy háztartási gépeket újabbakra cserélni, valamint ha a fűtést is napenergiával szeretné megoldani, akkor nyilvánvalóan a gázkazán cseréje is elkerülhetetlen.

A fentiekből jól látszik, hogy ha a háztartás minden energiaszükségletét elektromos árammal fogja fedezni, akkor havi szinten sokkal nagyobb összeget fog megtakarítani, mint a kiindulási 10-15.000 forint. Persze a napelemek költségén felül a teljes háztartás energetikai korszerűsítése nem olcsó mulatság, de hosszútávon sokkal jobban megéri, hiszen ebben az esetben csak a vízdíjat kell majd fizetni, minden másról a Nap fog gondoskodni.

Az árammal való fűtés a leginkább megéri:

⦁ új építésű ingatlanoknál, ahol a fűtés energiaigénye nem több évente 50 kWh/négyzetméter értéknél

⦁ házfelújítás után, ha megtörténik a szigetelés, valamint az elektromos hálózat korszerűsítése

⦁ ritkán használt épületeknél, helyiségeknél, melyeket csak alkalmanként fűtenek

Akkor fog jól járni az elektromos fűtéssel, ha:

⦁ a háznak megfelelő hőszigetelése, valamint megfelelően záródó nyílászárói vannak

⦁ a felszerelt napelemek kellő hatékonysággal működnek, azaz megfelelő méretű és tájolású a rendszer

⦁ a fűtőtestek is megfelelő állapotban vannak

Kinek éri meg napelemet telepíteni a fűtésszámla csökkentésére?

Aki új ház építésében gondolkodik

Ez a legideálisabb eset, hiszen ilyenkor a házat tervező szakemberek annak tudatában fogják kialakítani az ingatlant, hogy az tájolásában és szerkezeti kialakításában is begyűjtse, megtartsa a hőt, valamint segítse a napelemes rendszerek legnagyobb hatásfokon való működését. Ez azért nagyszerű, mert így nem kell kompromisszumokat kötni, minden kábel és vezeték ott fog futni, ahová azt megtervezték, és nem ott, ahol a már meglévő adottságok kényszerítik. Továbbá ebben az esetben a legmodernebb technikákkal és építőanyagokkal fog a ház elkészülni, így ez is elősegíti, hogy a napelemes rendszerek a lehető legnagyobb hatásfokkal működjenek.

Aki lakásfelújítás előtt áll

Nem kell kétségbe esnie azoknak sem, akik a már meglévő házukat szeretnék energetikailag korszerűsíteni, hiszen a napelemeket bármilyen tetőtípusra fel lehet helyezni. Azzal viszont tisztában kell lenni, hogy a ház statikailag megfelel-e, hogy a napelemek súlyát elbírja-e a födém, valamint az is nagyon fontos, hogy az elektromos hálózat elbírja-e majd a terhelést, és a fűtést át lehet-e alakítani elektromosra.

Megéri továbbá annak, aki…

…az átlagosnál jóval több áramot használ

Ha például otthon üzemeltet valamilyen kisvállalkozást, megéri napelemekre váltani. Ilyen lehet egy otthoni fodrászüzlet, cukrászda vagy akár egy autószerelő műhely. Az így megtakarított költség miatt a vállalkozás szolgáltatásait olcsóbban lehet kínálni, mint a vetélytársak, ezzel piaci előnyhöz jutva, vagy ugyanolyan áron árusítani, de a megtakarítás miatt extra haszonra szert tenni.

…aktívan szeretne tenni a környezetért

A lakosság számára a napenergia a legelérhetőbb megújuló energiaforrás, hiszen nem minden kertbe lehet szélturbinát telepíteni. Egy átlagos magyar háztartás évente több tonna szén-dioxidot termel, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mára a klímaváltozás egy visszafordíthatatlan folyamattá vált. A napenergia tiszta energiával tudja ellátni a háztartást.

…aki függetlenedni szeretne az energiaszolgáltatóktól

Ha nem is gondolnak bele az emberek nap mint nap, de igaz, hogy mindnyájan nagyban függünk az energiaszolgáltatóktól. A koronavírus-járvány megmutatta, hogy mennyire sérülékeny és kiszolgáltatott az emberiség. Egy, akár rövidebb áramkimaradás is hatalmas károkat tud okozni, hiszen ilyenkor a mostanra már hétköznapivá vált otthoni munkavégzés, vagy online oktatás is ellehetetlenül.

Jó tanácsok, mielőtt napelemet telepítene

Mindig bízza szakemberre a napelemes rendszerek felszerelését, hiszen ők az elejétől a végéig, a kezdeti tervektől kiindulva, az engedélyeztetésen keresztül egészen az üzembe helyezésig mindent kézben tartanak. Mindig körültekintően járjon el, hogy milyen napelemet is szereltet fel: csakis olyan gyártó termékét válassza, amelynek van európai ügyfélszolgálata, így az esetleges meghibásodás esetén nem kell egy tengerentúli gyártóval egyeztetni.

A napelem ma már nem a jövő zenéje, hanem nagyon is a jelen energiaforrása. Érdemes időben váltani napelemekre, hiszen a világ egyre inkább a megújuló energiaforrások kiaknázására, azon belül is a napenergiára összpontosít – legyen Ön az elsők között, akik kihasználják ennek előnyeit!